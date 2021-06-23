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Минэнерго оценило ситуацию с дизелем и СУГ в России
Минэнерго оценило ситуацию с дизелем и СУГ в России - РИА Новости, 23.06.2021
Минэнерго оценило ситуацию с дизелем и СУГ в России
Ситуация на внутреннем рынке РФ как с дизельным топливом, так и со сжиженным углеводородным газом (СУГ) стабильна, спрос со стороны потребителя на них... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T06:32
2021-06-23T06:32
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация на внутреннем рынке РФ как с дизельным топливом, так и со сжиженным углеводородным газом (СУГ) стабильна, спрос со стороны потребителя на них обеспечен, сообщило Минэнерго РФ.В Минэнерго при этом отмечают, что рост цен на дизельное топливо на АЗС сейчас находится в рамках инфляции. Что касается СУГ, используемый в качестве моторного топлива, то его стоимость остается ниже цен на бензин и дизель, что в частности обеспечивается отсутствием акциза на данный товар.Росстат на прошлой неделе сообщил, что средняя розничная цена на бензин в России за неделю с 7 по 15 июня увеличилась на 8 копеек - до 48,01 рубля за литр, а дизельного топлива - на 7 копеек, до 49,77 рубля.При этом цена дизтоплива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) дважды за прошедшую неделю побила свой исторический рекорд, достигнув 52 686 рублей за тонну. Сейчас стоимость дизтоплива на бирже слегка скорректировалась, снизившись с пикового значения до 51 986 рублей за тонну по итогам торгов 22 июня. В Минэнерго ранее основным потребителем дизеля в стране называли коммерческий сектор, а не розницу.
https://ria.ru/20210616/toplivo-1737168724.html
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
Минэнерго оценило ситуацию с дизелем и СУГ в России
06:32 23.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Минэнерго считает ситуацию с дизелем и СУГ в России стабильной

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация на внутреннем рынке РФ как с дизельным топливом, так и со сжиженным углеводородным газом (СУГ) стабильна, спрос со стороны потребителя на них обеспечен, сообщило Минэнерго РФ.
"В отличие от рынка моторных топлив, внутренние цены на СУГ прямо зависят от изменения величины экспортной альтернативы, на них не распространяются системные экономические механизмы сглаживания влияния фактора внешних цен... Несмотря на это, внутренний рынок как дизельного топлива, так и СУГ в настоящий момент находятся в стабильном состоянии и обеспечивают текущий спрос со стороны потребителя", - сообщает ведомство.
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16 июня, 09:00
Биржевая цена дизельного топлива в России побила исторический рекорд
В Минэнерго при этом отмечают, что рост цен на дизельное топливо на АЗС сейчас находится в рамках инфляции. Что касается СУГ, используемый в качестве моторного топлива, то его стоимость остается ниже цен на бензин и дизель, что в частности обеспечивается отсутствием акциза на данный товар.
Росстат на прошлой неделе сообщил, что средняя розничная цена на бензин в России за неделю с 7 по 15 июня увеличилась на 8 копеек - до 48,01 рубля за литр, а дизельного топлива - на 7 копеек, до 49,77 рубля.
При этом цена дизтоплива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) дважды за прошедшую неделю побила свой исторический рекорд, достигнув 52 686 рублей за тонну. Сейчас стоимость дизтоплива на бирже слегка скорректировалась, снизившись с пикового значения до 51 986 рублей за тонну по итогам торгов 22 июня. В Минэнерго ранее основным потребителем дизеля в стране называли коммерческий сектор, а не розницу.
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