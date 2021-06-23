https://ria.ru/20210623/minenergo-1738172064.html

Минэнерго оценило ситуацию с дизелем и СУГ в России

Минэнерго оценило ситуацию с дизелем и СУГ в России - РИА Новости, 23.06.2021

Минэнерго оценило ситуацию с дизелем и СУГ в России

Ситуация на внутреннем рынке РФ как с дизельным топливом, так и со сжиженным углеводородным газом (СУГ) стабильна, спрос со стороны потребителя на них... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T06:32

2021-06-23T06:32

2021-06-23T06:32

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация на внутреннем рынке РФ как с дизельным топливом, так и со сжиженным углеводородным газом (СУГ) стабильна, спрос со стороны потребителя на них обеспечен, сообщило Минэнерго РФ.В Минэнерго при этом отмечают, что рост цен на дизельное топливо на АЗС сейчас находится в рамках инфляции. Что касается СУГ, используемый в качестве моторного топлива, то его стоимость остается ниже цен на бензин и дизель, что в частности обеспечивается отсутствием акциза на данный товар.Росстат на прошлой неделе сообщил, что средняя розничная цена на бензин в России за неделю с 7 по 15 июня увеличилась на 8 копеек - до 48,01 рубля за литр, а дизельного топлива - на 7 копеек, до 49,77 рубля.При этом цена дизтоплива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) дважды за прошедшую неделю побила свой исторический рекорд, достигнув 52 686 рублей за тонну. Сейчас стоимость дизтоплива на бирже слегка скорректировалась, снизившись с пикового значения до 51 986 рублей за тонну по итогам торгов 22 июня. В Минэнерго ранее основным потребителем дизеля в стране называли коммерческий сектор, а не розницу.

https://ria.ru/20210616/toplivo-1737168724.html

https://ria.ru/20201221/taneko-1590282944.html

россия

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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика