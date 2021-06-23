https://ria.ru/20210623/migranty-1738233817.html
Трудовые мигранты смогут получать разрешения на работу онлайн
Трудовые мигранты смогут получать разрешения на работу онлайн - РИА Новости, 23.06.2021
Трудовые мигранты смогут получать разрешения на работу онлайн
Россия готовит проект по цифровому оформлению документов для трудовых мигрантов, сообщил вице-премьер правительства России Алексей Оверчук. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:49
2021-06-23T13:49
2021-06-23T14:20
алексей оверчук
мигранты
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общество
россия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия готовит проект по цифровому оформлению документов для трудовых мигрантов, сообщил вице-премьер правительства России Алексей Оверчук."Очень большое внимание мы уделяем сегодня вопросам поддержки трудовых мигрантов. Здесь также мы с Евразийским банком развития сегодня готовим цифровое решение, которое позволит людям, которые хотят въехать к нам в Россию, работать у нас в России, в онлайн-режиме получать необходимые разрешения, документы, устраиваться на работу, искать работу", - сказал он журналистам в пятницу."Все это в достаточно недалеком будущем будет доступно для людей", - добавил Оверчук.В апреле российское МВД потребовало от стран СНГ до 15 июня забрать всех своих нелегальных мигрантов из России, которых в стране набралось уже более 1 миллиона. После этого срока, обещали в ведомстве, они уже не смогут без последствий для себя выйти из тени. Диаспоры стран СНГ и миграционные организации предупреждали, что многие легализоваться просто не успеют, в частности - из-за высокой загруженности российских ведомств, занимающихся оформлением разрешений. Позднее вышел указ президента РФ Владимира Путина о том, что Россия до 30 сентября включительно не будет выдворять иностранцев, если они не совершили правонарушений.
https://ria.ru/20210607/migranty-1735921487.html
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алексей оверчук, мигранты, снг, общество, россия
Трудовые мигранты смогут получать разрешения на работу онлайн
13:49 23.06.2021 (обновлено: 14:20 23.06.2021)
Вице-премьер России заявил, что мигранты смогут получать разрешения на работу онлайн