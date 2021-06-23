https://ria.ru/20210623/migranty-1738233817.html

Трудовые мигранты смогут получать разрешения на работу онлайн

Трудовые мигранты смогут получать разрешения на работу онлайн - РИА Новости, 23.06.2021

Трудовые мигранты смогут получать разрешения на работу онлайн

Россия готовит проект по цифровому оформлению документов для трудовых мигрантов, сообщил вице-премьер правительства России Алексей Оверчук. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:49

2021-06-23T13:49

2021-06-23T14:20

алексей оверчук

мигранты

снг

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия готовит проект по цифровому оформлению документов для трудовых мигрантов, сообщил вице-премьер правительства России Алексей Оверчук."Очень большое внимание мы уделяем сегодня вопросам поддержки трудовых мигрантов. Здесь также мы с Евразийским банком развития сегодня готовим цифровое решение, которое позволит людям, которые хотят въехать к нам в Россию, работать у нас в России, в онлайн-режиме получать необходимые разрешения, документы, устраиваться на работу, искать работу", - сказал он журналистам в пятницу."Все это в достаточно недалеком будущем будет доступно для людей", - добавил Оверчук.В апреле российское МВД потребовало от стран СНГ до 15 июня забрать всех своих нелегальных мигрантов из России, которых в стране набралось уже более 1 миллиона. После этого срока, обещали в ведомстве, они уже не смогут без последствий для себя выйти из тени. Диаспоры стран СНГ и миграционные организации предупреждали, что многие легализоваться просто не успеют, в частности - из-за высокой загруженности российских ведомств, занимающихся оформлением разрешений. Позднее вышел указ президента РФ Владимира Путина о том, что Россия до 30 сентября включительно не будет выдворять иностранцев, если они не совершили правонарушений.

https://ria.ru/20210607/migranty-1735921487.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей оверчук, мигранты, снг, общество, россия