https://ria.ru/20210623/mia-1738340589.html
Киркоров поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Киркоров поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Киркоров поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Известный певец Филипп Киркоров поздравил РИА Новости (МИА "Россия сегодня") с 80-летием, поблагодарив агентство за существование и отметив, что его материалы... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-23T23:43
2021-06-23T23:43
2021-06-24T02:00
новости культуры
шоу-бизнес
шоубиз
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
агентство печати "новости"
совинформбюро
филипп киркоров
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Известный певец Филипп Киркоров поздравил РИА Новости (МИА "Россия сегодня") с 80-летием, поблагодарив агентство за существование и отметив, что его материалы читают и любят.Двадцать четвертого июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, шоу-бизнес, 80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", агентство печати "новости", совинформбюро, филипп киркоров
Киркоров поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
23:43 23.06.2021 (обновлено: 02:00 24.06.2021)
Киркоров в поздравлении МИА "Россия сегодня": мы вас читаем, мы вас любим