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Шоубиз
https://ria.ru/20210623/mia-1738340589.html
Киркоров поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Киркоров поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Киркоров поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Известный певец Филипп Киркоров поздравил РИА Новости (МИА "Россия сегодня") с 80-летием, поблагодарив агентство за существование и отметив, что его материалы... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-23T23:43
2021-06-24T02:00
новости культуры
шоу-бизнес
шоубиз
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
агентство печати "новости"
совинформбюро
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Известный певец Филипп Киркоров поздравил РИА Новости (МИА "Россия сегодня") с 80-летием, поблагодарив агентство за существование и отметив, что его материалы читают и любят.Двадцать четвертого июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
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новости культуры, шоу-бизнес, 80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", агентство печати "новости", совинформбюро, филипп киркоров
Киркоров поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
23:43 23.06.2021 (обновлено: 02:00 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Киркоров в поздравлении МИА "Россия сегодня": мы вас читаем, мы вас любим

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Известный певец Филипп Киркоров поздравил РИА Новости (МИА "Россия сегодня") с 80-летием, поблагодарив агентство за существование и отметив, что его материалы читают и любят.
Двадцать четвертого июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".

"С большим удовольствием хочу поздравить РИА Новости с колоссальным юбилеем - 80 лет. Наверное, неслучайно рождение состоялось буквально через пару дней после начала Великой Отечественной войны, и с того дня самые горячие новости поступали именно от вас ... Потом война закончилась, началось мирное время: космос, музыка, события, политика. Но вы стоите, вы даете информацию, мы вас читаем, мы вас любим, и спасибо вам за то, что вы есть", - сказал артист в видеопоздравлении.

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5 июня, 15:56Шоубиз
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ШоубизНовости культурыШоу-бизнес80-летие МИА "Россия сегодня"МИА "Россия сегодня"Агентство печати "Новости"СовинформбюроФилипп Киркоров
 
 
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