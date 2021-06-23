Киркоров поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

"С большим удовольствием хочу поздравить РИА Новости с колоссальным юбилеем - 80 лет. Наверное, неслучайно рождение состоялось буквально через пару дней после начала Великой Отечественной войны, и с того дня самые горячие новости поступали именно от вас ... Потом война закончилась, началось мирное время: космос, музыка, события, политика. Но вы стоите, вы даете информацию, мы вас читаем, мы вас любим, и спасибо вам за то, что вы есть", - сказал артист в видеопоздравлении.