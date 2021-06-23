https://ria.ru/20210623/metro-1738218581.html
Бочкарев: участок Калининско-Солнцевской линии готов на 27 процентов
Бочкарев: участок Калининско-Солнцевской линии готов на 27 процентов - РИА Новости, 23.06.2021
Бочкарев: участок Калининско-Солнцевской линии готов на 27 процентов
Участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до станции "Внуково" построен на 27%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:47
2021-06-23T12:47
2021-06-23T12:47
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МОСКВА, 23 июн - РИА Недвижимость. Участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до станции "Внуково" построен на 27%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв."Общая готовность строящегося участка "желтой" ветки метро до Внуково оценивается в 27%. В настоящее время идут монолитные работы на станциях участка: на станции "Внуково" работы на начальном этапе, на станции "Пыхтино" они выполнены почти на 40%", – сказал заммэра.Он напомнил, что Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро. "Кроме того, с вводом нового участка улучшится транспортная доступность двух округов столицы – ТиНАО и ЗАО", – добавил Бочкарёв.Решение о продлении Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" в аэропорт Внуково было принято в 2017 году. Строительство нового участка метро длиной 4,9 километра с двумя станциями "Пыхтино" и "Внуково" было начато в октябре 2019 году. Завершение строительства всего этого участка планируется в 2023 году.
https://realty.ria.ru/20210622/metro-1738037593.html
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