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Бочкарев: участок Калининско-Солнцевской линии готов на 27 процентов
Бочкарев: участок Калининско-Солнцевской линии готов на 27 процентов - РИА Новости, 23.06.2021
Бочкарев: участок Калининско-Солнцевской линии готов на 27 процентов
Участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до станции "Внуково" построен на 27%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:47
2021-06-23T12:47
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МОСКВА, 23 июн - РИА Недвижимость. Участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до станции "Внуково" построен на 27%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв."Общая готовность строящегося участка "желтой" ветки метро до Внуково оценивается в 27%. В настоящее время идут монолитные работы на станциях участка: на станции "Внуково" работы на начальном этапе, на станции "Пыхтино" они выполнены почти на 40%", – сказал заммэра.Он напомнил, что Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро. "Кроме того, с вводом нового участка улучшится транспортная доступность двух округов столицы – ТиНАО и ЗАО", – добавил Бочкарёв.Решение о продлении Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" в аэропорт Внуково было принято в 2017 году. Строительство нового участка метро длиной 4,9 километра с двумя станциями "Пыхтино" и "Внуково" было начато в октябре 2019 году. Завершение строительства всего этого участка планируется в 2023 году.
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тинао, стройкомплекс москвы, стройкомплекс, метро, строительство метро в москве, андрей бочкарев, москва, общество

Бочкарев: участок Калининско-Солнцевской линии готов на 27 процентов

12:47 23.06.2021
 
© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Недвижимость. Участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до станции "Внуково" построен на 27%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
"Общая готовность строящегося участка "желтой" ветки метро до Внуково оценивается в 27%. В настоящее время идут монолитные работы на станциях участка: на станции "Внуково" работы на начальном этапе, на станции "Пыхтино" они выполнены почти на 40%", – сказал заммэра.
Он напомнил, что Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро. "Кроме того, с вводом нового участка улучшится транспортная доступность двух округов столицы – ТиНАО и ЗАО", – добавил Бочкарёв.
Решение о продлении Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" в аэропорт Внуково было принято в 2017 году. Строительство нового участка метро длиной 4,9 километра с двумя станциями "Пыхтино" и "Внуково" было начато в октябре 2019 году. Завершение строительства всего этого участка планируется в 2023 году.
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