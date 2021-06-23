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Голикова призвала ограничить массовые мероприятия
Голикова призвала ограничить массовые мероприятия - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова призвала ограничить массовые мероприятия
Необходимо ограничить массовые мероприятия в связи с эпидемиологической ситуацией, вплоть до их отмены, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:08
2021-06-23T15:08
2021-06-23T15:22
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Необходимо ограничить массовые мероприятия в связи с эпидемиологической ситуацией, вплоть до их отмены, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."Большинство из этих мер уже приняла Москва, но мы обращаемся ко всем регионам страны, чтобы они также принимали аналогичные меры. Часть из них постепенно эти меры уже принимает. Это соблюдение ограничительных мер, с учетом эпидемиологической ситуации в соответствии с требованиями вашего указа еще мая 2020 года по тем критериям, которые были установлены, и резкое ограничение вплоть до отмены массовых мероприятий в случае распространения новой коронавирусной инфекции в тех параметрах, в которых мы наблюдаем", - сказала Голикова в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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Голикова призвала ограничить массовые мероприятия
15:08 23.06.2021 (обновлено: 15:22 23.06.2021)
Голикова призвала ограничить, вплоть до отмены, массовые мероприятия из-за коронавируса