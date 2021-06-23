https://ria.ru/20210623/merkel-1738293736.html

Меркель оценила встречу Путина и Байдена в Женеве

Меркель оценила встречу Путина и Байдена в Женеве - РИА Новости, 23.06.2021

Меркель оценила встречу Путина и Байдена в Женеве

В Берлине весьма приветствуют состоявшийся разговор президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, каналы для диалога должны быть открыты, заявила... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T18:00

2021-06-23T18:00

2021-06-23T18:00

саммит путина и байдена

россия

ангела меркель

джо байден

владимир путин

германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. В Берлине весьма приветствуют состоявшийся разговор президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, каналы для диалога должны быть открыты, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам на совместном пресс-подходе с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Мы, я считаю, нашли весьма объединяющую основу чтобы не только называть геополитические вызовы в мире, но и согласовывать общие действия. Это касается сейчас России, Китая, а также вопроса о том, какие союзы мы можем заключать, в чем заключаются наши интересы. И мы продолжим этот обмен, конечно, также в свете разговора, который состоялся между президентом США Байденом с российским президентом. Я весьма приветствую, что такой разговор состоялся", - заявила Меркель."Я считаю, что при всех противоречиях в мире мы должны постоянно сохранять открытыми каналы для диалога, четко называть наши позиции и интересы, и затем смотреть, в чем заключаются пути решения", - добавила она.

https://ria.ru/20210623/sotrudnichestvo-1738291923.html

россия

германия

сша

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россия, ангела меркель, джо байден, владимир путин, германия, сша, в мире