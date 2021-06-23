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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210623/merkel-1738293736.html
Меркель оценила встречу Путина и Байдена в Женеве
Меркель оценила встречу Путина и Байдена в Женеве - РИА Новости, 23.06.2021
Меркель оценила встречу Путина и Байдена в Женеве
В Берлине весьма приветствуют состоявшийся разговор президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, каналы для диалога должны быть открыты, заявила... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:00
2021-06-23T18:00
саммит путина и байдена
россия
ангела меркель
джо байден
владимир путин
германия
сша
в мире
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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. В Берлине весьма приветствуют состоявшийся разговор президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, каналы для диалога должны быть открыты, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам на совместном пресс-подходе с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Мы, я считаю, нашли весьма объединяющую основу чтобы не только называть геополитические вызовы в мире, но и согласовывать общие действия. Это касается сейчас России, Китая, а также вопроса о том, какие союзы мы можем заключать, в чем заключаются наши интересы. И мы продолжим этот обмен, конечно, также в свете разговора, который состоялся между президентом США Байденом с российским президентом. Я весьма приветствую, что такой разговор состоялся", - заявила Меркель."Я считаю, что при всех противоречиях в мире мы должны постоянно сохранять открытыми каналы для диалога, четко называть наши позиции и интересы, и затем смотреть, в чем заключаются пути решения", - добавила она.
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россия, ангела меркель, джо байден, владимир путин, германия, сша, в мире
Меркель оценила встречу Путина и Байдена в Женеве
18:00 23.06.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque

Меркель заявила, что приветствует разговор Путина и Байдена в Женеве

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. В Берлине весьма приветствуют состоявшийся разговор президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, каналы для диалога должны быть открыты, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам на совместном пресс-подходе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Мы, я считаю, нашли весьма объединяющую основу чтобы не только называть геополитические вызовы в мире, но и согласовывать общие действия. Это касается сейчас России, Китая, а также вопроса о том, какие союзы мы можем заключать, в чем заключаются наши интересы. И мы продолжим этот обмен, конечно, также в свете разговора, который состоялся между президентом США Байденом с российским президентом. Я весьма приветствую, что такой разговор состоялся", - заявила Меркель.
"Я считаю, что при всех противоречиях в мире мы должны постоянно сохранять открытыми каналы для диалога, четко называть наши позиции и интересы, и затем смотреть, в чем заключаются пути решения", - добавила она.
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