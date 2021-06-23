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Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Mellstroy
Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Mellstroy - РИА Новости, 23.06.2021
Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Mellstroy
Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Андрея Бурима (Mellstroy), обвиняемого в избиении девушки во время онлайн-трансляции. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:14
2021-06-23T20:06
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Андрея Бурима (Mellstroy), обвиняемого в избиении девушки во время онлайн-трансляции. В октябре 2020 года Mellstroy во время прямого эфира ударил свою 21-летнюю знакомую лицом об стол, она обратилась в полицию. После этого возбудили уголовное дело по статье 116 УК России ("Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль"). У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Буриму избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде."Государственный обвинитель Пресненской межрайонной прокуратуры Москвы в судебных прениях предложил назначить блогеру &lt;...&gt; наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства", — сообщили РИА Новости в прокуратуре Москвы.По словам представителя потерпевшей, он будет требовать для обидчика самого строгого наказания — двух лет лишения свободы.В ходе процесса Бурим подтвердил факт избиения. При этом, по его мнению, он заслуживает административного наказания, так как хулиганских побуждений у него не было.
https://ria.ru/20210511/bloger-1731773539.html
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россия, москва, происшествия
Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Mellstroy
17:14 23.06.2021 (обновлено: 20:06 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкСлева - блогер Андрей Бурим (Mellstroy) во время рассмотрения в отношении него уголовного дела в Пресненском районном суде Москвы
Слева - блогер Андрей Бурим (Mellstroy) во время рассмотрения в отношении него уголовного дела в Пресненском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Mellstroy, избившего девушку

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Андрея Бурима (Mellstroy), обвиняемого в избиении девушки во время онлайн-трансляции.
В октябре 2020 года Mellstroy во время прямого эфира ударил свою 21-летнюю знакомую лицом об стол, она обратилась в полицию. После этого возбудили уголовное дело по статье 116 УК России ("Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль"). У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Буриму избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Видеоблогер Андрей Бурим, известный как Mellstroy, в зале Пресненского суда - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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"Государственный обвинитель Пресненской межрайонной прокуратуры Москвы в судебных прениях предложил назначить блогеру <...> наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства", — сообщили РИА Новости в прокуратуре Москвы.
По словам представителя потерпевшей, он будет требовать для обидчика самого строгого наказания — двух лет лишения свободы.
В ходе процесса Бурим подтвердил факт избиения. При этом, по его мнению, он заслуживает административного наказания, так как хулиганских побуждений у него не было.
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