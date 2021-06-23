https://ria.ru/20210623/mellstroy-1738283871.html

Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Mellstroy

Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Mellstroy - РИА Новости, 23.06.2021

Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Mellstroy

Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Андрея Бурима (Mellstroy), обвиняемого в избиении девушки во время онлайн-трансляции. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T17:14

2021-06-23T17:14

2021-06-23T20:06

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происшествия

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Андрея Бурима (Mellstroy), обвиняемого в избиении девушки во время онлайн-трансляции. В октябре 2020 года Mellstroy во время прямого эфира ударил свою 21-летнюю знакомую лицом об стол, она обратилась в полицию. После этого возбудили уголовное дело по статье 116 УК России ("Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль"). У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Буриму избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде."Государственный обвинитель Пресненской межрайонной прокуратуры Москвы в судебных прениях предложил назначить блогеру <...> наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства", — сообщили РИА Новости в прокуратуре Москвы.По словам представителя потерпевшей, он будет требовать для обидчика самого строгого наказания — двух лет лишения свободы.В ходе процесса Бурим подтвердил факт избиения. При этом, по его мнению, он заслуживает административного наказания, так как хулиганских побуждений у него не было.

https://ria.ru/20210511/bloger-1731773539.html

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россия, москва, происшествия