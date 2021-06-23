Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210623/mcafee-1738337372.html
Основатель McAfee покончил с собой в испанской тюрьме
Основатель McAfee покончил с собой в испанской тюрьме - РИА Новости, 24.06.2021
Основатель McAfee покончил с собой в испанской тюрьме
Основатель компании McAfee Джон Макафи покончил с собой в тюрьме в Испании, пишет газета País со ссылкой на источники в полиции. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-23T22:43
2021-06-24T05:06
стамбул
сша
mcafee, inc.
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577843499_0:267:2566:1710_1920x0_80_0_0_9de349e103b7e5fc8b3f30543b0a31b3.jpg
МАДРИД, 23 июн — РИА Новости. Основатель компании McAfee Джон Макафи покончил с собой в тюрьме в Испании, пишет газета País со ссылкой на источники в полиции.Ранее стало известно, что Национальный суд Испании одобрил экстрадицию бизнесмена в США, где его обвиняют в неуплате налогов. Выступая на слушаниях, 75-летний Макафи заявил, что если его выдадут Соединенным Штатам, то он "почти точно проведет конец жизни в тюрьме".По данным País, основатель McAfee совершил самоубийство в тюрьме муниципалитета Сант-Эстеве-Сесровирес (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония). Тело Макафи обнаружили в его камере. Медики пытались провести реанимацию, но не смогли его спасти.В начале октября 2020 года Макафи, объявленного США в международный розыск, задержали в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул. Согласно обвинению, бизнесмен заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации.В середине июня Макафи дал показания в испанском Национальном суде, он опроверг все предъявленные ему в США обвинения, заявив об их "политическом характере".
https://ria.ru/20210615/mcafee-1737149403.html
стамбул
сша
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577843499_62:0:2342:1710_1920x0_80_0_0_22ac0678655ff5f65d3d5ca9f1747271.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стамбул, сша, mcafee, inc., испания, в мире
Основатель McAfee покончил с собой в испанской тюрьме
22:43 23.06.2021 (обновлено: 05:06 24.06.2021)
 
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaМашина скорой помощи в Мадриде
Машина скорой помощи в Мадриде - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza

Основателя компании McAfee Джона Макафи нашли мертвым в тюрьме в Испании

Читать ria.ru в
МАДРИД, 23 июн — РИА Новости. Основатель компании McAfee Джон Макафи покончил с собой в тюрьме в Испании, пишет газета País со ссылкой на источники в полиции.
Ранее стало известно, что Национальный суд Испании одобрил экстрадицию бизнесмена в США, где его обвиняют в неуплате налогов. Выступая на слушаниях, 75-летний Макафи заявил, что если его выдадут Соединенным Штатам, то он "почти точно проведет конец жизни в тюрьме".
По данным País, основатель McAfee совершил самоубийство в тюрьме муниципалитета Сант-Эстеве-Сесровирес (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония). Тело Макафи обнаружили в его камере. Медики пытались провести реанимацию, но не смогли его спасти.
В начале октября 2020 года Макафи, объявленного США в международный розыск, задержали в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул. Согласно обвинению, бизнесмен заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации.
В середине июня Макафи дал показания в испанском Национальном суде, он опроверг все предъявленные ему в США обвинения, заявив об их "политическом характере".
Вход в здание федерального суда Южного округа Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 23:40
Основатель McAfee связал его преследование в США с политическими мотивами
 
СтамбулСШАMcAfee, Inc.ИспанияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32Оперштаб Москвы рассказал, когда начнут платно вакцинировать иностранцев
08:28Переболевших COVID-19 москвичей призвали стать донорами плазмы
08:23Оперштаб: работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников
08:19Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
08:14Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки
08:11В Белгородской области утонули дедушка с внучкой
08:05Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве
07:46На Сахалине несколько учебных заведений эвакуировали из-за "минирований"
07:35Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
07:32В ВОЗ рассказали, подходит ли вакцина Pfizer/BioNTech для детей
07:09Эксперты рассказали, какую подработку россияне ищут летом
07:05Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
06:42Эксперт предсказал глобальный долговой кризис
06:38Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро
06:33ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать
06:20Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах
06:19ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса
06:15Постпред Крыма призвал внести Британию в список недружественных стран
06:11В Белоруссии испытали российский 90-тонный беспилотник на базе "Белаза"
06:04Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах
Лента новостейМолния