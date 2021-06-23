https://ria.ru/20210623/mcafee-1738337372.html

Основатель McAfee покончил с собой в испанской тюрьме

Основатель McAfee покончил с собой в испанской тюрьме - РИА Новости, 24.06.2021

Основатель McAfee покончил с собой в испанской тюрьме

Основатель компании McAfee Джон Макафи покончил с собой в тюрьме в Испании, пишет газета País со ссылкой на источники в полиции. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-23T22:43

2021-06-23T22:43

2021-06-24T05:06

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МАДРИД, 23 июн — РИА Новости. Основатель компании McAfee Джон Макафи покончил с собой в тюрьме в Испании, пишет газета País со ссылкой на источники в полиции.Ранее стало известно, что Национальный суд Испании одобрил экстрадицию бизнесмена в США, где его обвиняют в неуплате налогов. Выступая на слушаниях, 75-летний Макафи заявил, что если его выдадут Соединенным Штатам, то он "почти точно проведет конец жизни в тюрьме".По данным País, основатель McAfee совершил самоубийство в тюрьме муниципалитета Сант-Эстеве-Сесровирес (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония). Тело Макафи обнаружили в его камере. Медики пытались провести реанимацию, но не смогли его спасти.В начале октября 2020 года Макафи, объявленного США в международный розыск, задержали в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул. Согласно обвинению, бизнесмен заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации.В середине июня Макафи дал показания в испанском Национальном суде, он опроверг все предъявленные ему в США обвинения, заявив об их "политическом характере".

https://ria.ru/20210615/mcafee-1737149403.html

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стамбул, сша, mcafee, inc., испания, в мире