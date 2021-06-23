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Похороны Анатолия Лысенко состоялись на Троекуровском кладбище

Похороны Анатолия Лысенко состоялись на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 23.06.2021

Похороны Анатолия Лысенко состоялись на Троекуровском кладбище

Похороны тележурналиста, гендиректора ОТР Анатолия Лысенко состоялись на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:36

2021-06-23T14:36

2021-06-23T14:36

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россия

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москва

ссср

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Похороны тележурналиста, гендиректора ОТР Анатолия Лысенко состоялись на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.Анатолий Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни.Ранее проститься с Лысенко на церемонию, которая состоялась в четвертой студии телецентра Останкино, пришли государственные деятели и журналисты, среди них был первый замруководителя администрации президента Алексей Громов, замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и многие другие.Свои соболезнования родным и близким Лысенко выразили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и другие.Тележурналист Анатолий Григорьевич Лысенко родился 14 апреля 1937 года в городе Винница (Украина). В 1968 году поступил на работу на Центральное телевидение (ЦТ) Гостелерадио СССР, занимал должности редактора, редактора-консультанта. С 1986 по 1990 год был заместителем главного редактора Главной редакции программ для молодежи ЦТ, был одним из создателей популярных программ КВН, "Аукцион", "А ну-ка, девушки!", "А ну-ка, парни!", "Мир и молодежь", "Действующие лица", "12-й этаж". С 1987 по 1990 год был руководителем программы "Взгляд".С 1990 по 1996 год руководил в ранге генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией (ВГТРК). Позже стал председателем комитета по телекоммуникациям и СМИ правительства Москвы. В 1997 году стал одним из организаторов нового общероссийского телеканала "ТВ Центр". 18 июля 2012 года указом президента России был назначен генеральным директором АНО "Общественное телевидение России", которое начало вещание почти год спустя.Лысенко имел множество наград, в том числе был награжден: орденом Дружбы (1996), призом "ТЭФИ" в номинации "За личный вклад в развитие Российского телевидения" (2006), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III степеней (2011), премией правительства РФ в области СМИ "за персональный вклад в развитие средств массовой информации" (2014) орденом Почета (2016) и т.д. Лауреат Государственной премии СССР и премии Союза журналистов, кавалер Золотого почетного знака "Общественное признание".

https://ria.ru/20210620/lysenko-1737782131.html

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россия

москва

ссср

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Кадры церемонии прощания с тележурналистом Анатолием Лысенко в "Останкино" В телецентре "Останкино" началось прощание с тележурналистом, генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко, передаёт корреспондент РИА Новости. Церемония прощания с Лысенко, скончавшимся 20 июня на 85-м году жизни, организована в 4-й студии телецентра. У гроба тележурналиста десятки огромных цветочных венков, украшенных лентами триколора. Повсюду - изображения Анатолия Григорьевича. На экранах транслируются черно-белые видеозаписи рабочего процесса и фотопрезентации из личных архивов. 2021-06-23T14:36 true PT0M19S

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