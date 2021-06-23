https://ria.ru/20210623/lysenko-1738233269.html

Доктор Рошаль заявил, что с Лысенко было удобно говорить на любую тему

Доктор Рошаль заявил, что с Лысенко было удобно говорить на любую тему - РИА Новости, 23.06.2021

Доктор Рошаль заявил, что с Лысенко было удобно говорить на любую тему

С гендиректором ОТР, тележурналистом Анатолием Лысенко было удобно говорить на любую тему, он много сделал и для отечественного телевидения, и для граждан... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:45

2021-06-23T13:45

2021-06-23T13:45

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россия

анатолий лысенко

общероссийский народный фронт

национальная медицинская палата

леонид рошаль

рошаль

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. С гендиректором ОТР, тележурналистом Анатолием Лысенко было удобно говорить на любую тему, он много сделал и для отечественного телевидения, и для граждан страны, рассказал сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль.Анатолий Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни."Мне судьба подарила его, к огромному сожалению, в последние годы жизни. И он оставил в моем сердце чувство огромной благодарности за то, что он есть, за то, что он был, и за то, что, надеюсь, он будет. Спокойный, взвешенный, некрикливый. С ним очень удобно было говорить на любые темы", - рассказал Рошаль на церемонии прощания.Лысенко, как отметил врач, много сделал как для отечественного телевидения, так и для российского народа."Одно из последних созданий его - Общественное телевидение России. И сейчас очень многие переключают с Первого канала, второго (Россия 1), потому что это живой голос, это правда, это тоже бриллиант, то, что он сделал", - заявил Рошаль.

https://ria.ru/20210620/lysenko-1737799153.html

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Кадры церемонии прощания с тележурналистом Анатолием Лысенко в "Останкино" В телецентре "Останкино" началось прощание с тележурналистом, генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко, передаёт корреспондент РИА Новости. Церемония прощания с Лысенко, скончавшимся 20 июня на 85-м году жизни, организована в 4-й студии телецентра. У гроба тележурналиста десятки огромных цветочных венков, украшенных лентами триколора. Повсюду - изображения Анатолия Григорьевича. На экранах транслируются черно-белые видеозаписи рабочего процесса и фотопрезентации из личных архивов. 2021-06-23T13:45 true PT0M19S

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