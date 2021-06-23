https://ria.ru/20210623/lysenko-1738233269.html
Доктор Рошаль заявил, что с Лысенко было удобно говорить на любую тему
Доктор Рошаль заявил, что с Лысенко было удобно говорить на любую тему - РИА Новости, 23.06.2021
Доктор Рошаль заявил, что с Лысенко было удобно говорить на любую тему
С гендиректором ОТР, тележурналистом Анатолием Лысенко было удобно говорить на любую тему, он много сделал и для отечественного телевидения, и для граждан... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:45
2021-06-23T13:45
2021-06-23T13:45
умер анатолий лысенко
россия
анатолий лысенко
общероссийский народный фронт
национальная медицинская палата
леонид рошаль
рошаль
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738201894_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2e752f8eebd54f1e46ccb006f2539a1a.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. С гендиректором ОТР, тележурналистом Анатолием Лысенко было удобно говорить на любую тему, он много сделал и для отечественного телевидения, и для граждан страны, рассказал сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль.Анатолий Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни."Мне судьба подарила его, к огромному сожалению, в последние годы жизни. И он оставил в моем сердце чувство огромной благодарности за то, что он есть, за то, что он был, и за то, что, надеюсь, он будет. Спокойный, взвешенный, некрикливый. С ним очень удобно было говорить на любые темы", - рассказал Рошаль на церемонии прощания.Лысенко, как отметил врач, много сделал как для отечественного телевидения, так и для российского народа."Одно из последних созданий его - Общественное телевидение России. И сейчас очень многие переключают с Первого канала, второго (Россия 1), потому что это живой голос, это правда, это тоже бриллиант, то, что он сделал", - заявил Рошаль.
https://ria.ru/20210620/lysenko-1737799153.html
россия
рошаль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738201894_256:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_dd05e22bf06061f6a1d75c903dfd5883.jpg
Кадры церемонии прощания с тележурналистом Анатолием Лысенко в "Останкино"
В телецентре "Останкино" началось прощание с тележурналистом, генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко, передаёт корреспондент РИА Новости. Церемония прощания с Лысенко, скончавшимся 20 июня на 85-м году жизни, организована в 4-й студии телецентра. У гроба тележурналиста десятки огромных цветочных венков, украшенных лентами триколора. Повсюду - изображения Анатолия Григорьевича. На экранах транслируются черно-белые видеозаписи рабочего процесса и фотопрезентации из личных архивов.
2021-06-23T13:45
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер анатолий лысенко, россия, анатолий лысенко, общероссийский народный фронт, национальная медицинская палата, леонид рошаль, рошаль, общество
Доктор Рошаль заявил, что с Лысенко было удобно говорить на любую тему
Доктор Леонид Рошаль заявил, что с Лысенко было удобно говорить на любую тему