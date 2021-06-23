https://ria.ru/20210623/lokdaun-1738273998.html
В Бурятии прокомментировали введение локдауна
В Бурятии прокомментировали введение локдауна - РИА Новости, 23.06.2021
В Бурятии прокомментировали введение локдауна
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что после двух недель нерабочих дней продления карантина не будет. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:42
2021-06-23T16:42
2021-06-23T16:55
алексей цыденов
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что после двух недель нерабочих дней продления карантина не будет.Двухнедельный карантин в Бурятии нужен для того, чтобы не терять людей, эта мера будет действенна, если все отнесутся максимально ответственно, заявил глава республики Алексей Цыденов, подчеркнув, что это не период ограничений, а период гражданской ответственности."У нас ситуация не улучшается. Если мы не примем меры, мы продолжим терять людей, система здравоохранения, медики просто не выдержат. Да, мы создаем койки, докупаем оборудование, но, к сожалению, ресурс человеческий не бесконечный. Всем надо понимать, что эта мера будет действенна и даст нужный эффект только если мы все отнесемся максимально ответственно. Если общение и контакты будут продолжаться, мы не добьемся ничего. Это не период ограничений, это период гражданской ответственности", - сказал Цыденов, слова которого приводит пресс-служба правительства республики.Ранее власти Бурятии заявили, что с 27 июня по 11 июля в республике введен режим нерабочих дней. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений - переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд."Глава Бурятии подчеркнул, что продления карантина не будет", - говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.
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алексей цыденов, общество, коронавирус в россии, россия, республика бурятия, здоровье - общество
В Бурятии прокомментировали введение локдауна
16:42 23.06.2021 (обновлено: 16:55 23.06.2021)
Глава Бурятия заявил, что карантин необходим, чтобы не терять людей: медики просто не выдержат
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Глава Бурятии Алексей Цыденов
сообщил, что после двух недель нерабочих дней продления карантина не будет.
Двухнедельный карантин в Бурятии нужен для того, чтобы не терять людей, эта мера будет действенна, если все отнесутся максимально ответственно, заявил глава республики Алексей Цыденов, подчеркнув, что это не период ограничений, а период гражданской ответственности.
"У нас ситуация не улучшается. Если мы не примем меры, мы продолжим терять людей, система здравоохранения, медики просто не выдержат. Да, мы создаем койки, докупаем оборудование, но, к сожалению, ресурс человеческий не бесконечный. Всем надо понимать, что эта мера будет действенна и даст нужный эффект только если мы все отнесемся максимально ответственно. Если общение и контакты будут продолжаться, мы не добьемся ничего. Это не период ограничений, это период гражданской ответственности", - сказал Цыденов, слова которого приводит пресс-служба правительства республики.
Ранее власти Бурятии заявили, что с 27 июня по 11 июля в республике введен режим нерабочих дней. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений - переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд.
"Глава Бурятии подчеркнул, что продления карантина не будет", - говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.