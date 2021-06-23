https://ria.ru/20210623/lokdaun-1738224416.html

В Кремле ответили на вопрос о возможности локдауна

В Кремле ответили на вопрос о возможности локдауна - РИА Новости, 23.06.2021

В Кремле ответили на вопрос о возможности локдауна

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне вводить локдаун не планируется. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:04

2021-06-23T13:04

2021-06-23T14:17

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здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне вводить локдаун не планируется.Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он добавил, что не слышал о подобных решениях и на местах. При этом представитель Кремля отметил, что у субъектов Федерации есть такие полномочия.В России снова наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Вирусологи в числе прочего связывают это с низкими темпами вакцинации.В 13 регионах из-за сложной эпидемиологической обстановки ввели обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер. Власти хотят к концу лета первично привить 60-70 процентов населения. Также уже разрабатываются протоколы ревакцинации.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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