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В Кремле ответили на вопрос о возможности локдауна
В Кремле ответили на вопрос о возможности локдауна - РИА Новости, 23.06.2021
В Кремле ответили на вопрос о возможности локдауна
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне вводить локдаун не планируется. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:04
2021-06-23T14:17
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне вводить локдаун не планируется.Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он добавил, что не слышал о подобных решениях и на местах. При этом представитель Кремля отметил, что у субъектов Федерации есть такие полномочия.В России снова наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Вирусологи в числе прочего связывают это с низкими темпами вакцинации.В 13 регионах из-за сложной эпидемиологической обстановки ввели обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер. Власти хотят к концу лета первично привить 60-70 процентов населения. Также уже разрабатываются протоколы ревакцинации.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
В Кремле ответили на вопрос о возможности локдауна
13:04 23.06.2021 (обновлено: 14:17 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В Кремле заявили, что на федеральном уровне вводить локдаун не планируется

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне вводить локдаун не планируется.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он добавил, что не слышал о подобных решениях и на местах. При этом представитель Кремля отметил, что у субъектов Федерации есть такие полномочия.
"Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях", — подчеркнул Песков.
В России снова наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Вирусологи в числе прочего связывают это с низкими темпами вакцинации.
В 13 регионах из-за сложной эпидемиологической обстановки ввели обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер. Власти хотят к концу лета первично привить 60-70 процентов населения. Также уже разрабатываются протоколы ревакцинации.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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