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В Кремле ответили на вопрос о возможности локдауна
В Кремле ответили на вопрос о возможности локдауна - РИА Новости, 23.06.2021
В Кремле ответили на вопрос о возможности локдауна
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне вводить локдаун не планируется. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:04
2021-06-23T13:04
2021-06-23T14:17
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне вводить локдаун не планируется.Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он добавил, что не слышал о подобных решениях и на местах. При этом представитель Кремля отметил, что у субъектов Федерации есть такие полномочия.В России снова наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Вирусологи в числе прочего связывают это с низкими темпами вакцинации.В 13 регионах из-за сложной эпидемиологической обстановки ввели обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер. Власти хотят к концу лета первично привить 60-70 процентов населения. Также уже разрабатываются протоколы ревакцинации.
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В Кремле ответили на вопрос о возможности локдауна
13:04 23.06.2021 (обновлено: 14:17 23.06.2021)
В Кремле заявили, что на федеральном уровне вводить локдаун не планируется