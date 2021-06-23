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Мишустин поручил выделить допсредства на лекарства для борьбы с COVID-19

Мишустин поручил выделить допсредства на лекарства для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021

Мишустин поручил выделить допсредства на лекарства для борьбы с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 25 июня выделить из резервного фонда средства на лекарства для борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:15

2021-06-23T11:15

2021-06-23T11:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 25 июня выделить из резервного фонда средства на лекарства для борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина."Обеспечить выделение из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ и г. Байконура по финансовому обеспечению мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID–19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, с учётом имеющихся остатков таких лекарственных препаратов в медицинских организациях субъектов РФ", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 25 июня 2021 года.Кроме того, Минфину и Минздраву поручено до 23 июля из резервного фонда выделить средства регионам и Байконуру для расходных обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального ФОМС "в целях дополнительного финансового обеспечения оказания медпомощи лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), общество