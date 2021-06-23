https://ria.ru/20210623/krym-1738248073.html

В зону ЧС в Крыму направили бригады противочумного института

В зону ЧС в Крыму направили бригады противочумного института - РИА Новости, 23.06.2021

В зону ЧС в Крыму направили бригады противочумного института

В зону ЧС в Крыму были направлены бригады Ростовского противочумного института и Крымской противочумной станции, а в Ялте была размещена мобильная лаборатория,... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:58

2021-06-23T14:58

2021-06-23T15:19

ялта

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738032663_0:89:3325:1959_1920x0_80_0_0_33e58ddca799410c881e0dcbaff74ca7.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В зону ЧС в Крыму были направлены бригады Ростовского противочумного института и Крымской противочумной станции, а в Ялте была размещена мобильная лаборатория, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма."Для усиления лабораторного мониторинга за объектами внешней среды и коррекции соответствующего комплекса мер в зону чрезвычайной ситуации были направлены бригады Ростовского противочумного института и Крымской противочумной станции Роспотребнадзора. В Ялте размещена мобильная лаборатория", - сообщила Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.Она отметила, что сейчас также увеличена кратность отбора проб из источников водоснабжения, питьевой воды из разводящей сети, привозной воды, морской воды и сточных вод. Кроме того, были увеличены периодичность отбора проб и количество исследуемых показателей, указала вице-премьер.

https://ria.ru/20210622/uscherb-1738151000.html

https://ria.ru/20210623/plyazhi-1738249243.html

ялта

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, республика крым