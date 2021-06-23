В зону ЧС в Крыму направили бригады противочумного института
14:58 23.06.2021 (обновлено: 15:19 23.06.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения
В зону ЧС в Крыму направили бригады противочумного института и станции
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В зону ЧС в Крыму были направлены бригады Ростовского противочумного института и Крымской противочумной станции, а в Ялте была размещена мобильная лаборатория, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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"Для усиления лабораторного мониторинга за объектами внешней среды и коррекции соответствующего комплекса мер в зону чрезвычайной ситуации были направлены бригады Ростовского противочумного института и Крымской противочумной станции Роспотребнадзора. В Ялте размещена мобильная лаборатория", - сообщила Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
Она отметила, что сейчас также увеличена кратность отбора проб из источников водоснабжения, питьевой воды из разводящей сети, привозной воды, морской воды и сточных вод. Кроме того, были увеличены периодичность отбора проб и количество исследуемых показателей, указала вице-премьер.