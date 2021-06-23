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Голикова заявила о нарастании темпов заболеваемости COVID-19 в Крыму
Голикова заявила о нарастании темпов заболеваемости COVID-19 в Крыму - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова заявила о нарастании темпов заболеваемости COVID-19 в Крыму
Нарастание темпов заболеваемости коронавирусом отмечается в Крыму, она сейчас составляет 11 случаев на 100 тысяч населения, заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:57
2021-06-23T15:09
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
республика крым
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нарастание темпов заболеваемости коронавирусом отмечается в Крыму, она сейчас составляет 11 случаев на 100 тысяч населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."В целом в Республике Крым за прошедшие сутки показатель заболеваемости COVID-19 составил 11 случаев на 100 тысяч населения. Это меньше, чем показатель по РФ, но мы видим нарастание темпов. Темпы сейчас прироста заболеваемости выше, чем по РФ, и до ситуации с наводнением в Ялте регистрировался больший рост новых случаев коронавирусной инфекции, и эта ситуация вместе с регионом была уже на контроле", - сказала Голикова на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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здоровье - общество, татьяна голикова, общество, коронавирус в россии, республика крым
Голикова заявила о нарастании темпов заболеваемости COVID-19 в Крыму
14:57 23.06.2021 (обновлено: 15:09 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Голикова заявила о нарастании темпов заболеваемости COVID-19 в Крыму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нарастание темпов заболеваемости коронавирусом отмечается в Крыму, она сейчас составляет 11 случаев на 100 тысяч населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"В целом в Республике Крым за прошедшие сутки показатель заболеваемости COVID-19 составил 11 случаев на 100 тысяч населения. Это меньше, чем показатель по РФ, но мы видим нарастание темпов. Темпы сейчас прироста заболеваемости выше, чем по РФ, и до ситуации с наводнением в Ялте регистрировался больший рост новых случаев коронавирусной инфекции, и эта ситуация вместе с регионом была уже на контроле", - сказала Голикова на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбществоКоронавирус в РоссииРеспублика Крым
 
 
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