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Украинскую актрису возмутила реакция Киева на наводнение в Крыму
Украинскую актрису возмутила реакция Киева на наводнение в Крыму - РИА Новости, 23.06.2021
Украинскую актрису возмутила реакция Киева на наводнение в Крыму
Украинская актриса, заслуженный деятель искусств страны Любовь Титаренко раскритиковала в эфире телеканала "Первый независимый" реакцию секретаря Совета... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T01:35
2021-06-23T11:07
россия
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Украинская актриса, заслуженный деятель искусств страны Любовь Титаренко раскритиковала в эфире телеканала "Первый независимый" реакцию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова на наводнение в Крыму. Ранее секретарь СНБО заявил, что "украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу", и теперь крымчане не знают, что с ней делать."Как можно Данилову вот так шутить? Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного… Ну боже мой, у нее есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал?" – задалась вопросом актриса.Она напомнила, что в Киеве постоянно называют Крым "украинским", и подняла вопрос о реальном отношении Украины к крымчанам. "Когда-то время покажет, почему Крым от нас отошел. Я считаю, что Крым к нам уже не вернется, пока у нас будут вот такие злые Даниловы у власти", - выразила мнение Титаренко.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
https://ria.ru/20210619/krym-1737737480.html
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РИА Новости
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353
60
"Господь Бог слишком много им дал воды сразу" – Данилов о крымчанах и ливнях на полуострове
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поглумился над ситуацией на востоке Крыма, где из-за мощного циклона затопило несколько районов.
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60
россия, республика крым, украина, в мире
Украинскую актрису возмутила реакция Киева на наводнение в Крыму
01:35 23.06.2021 (обновлено: 11:07 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий наводнения в Ялте
Ликвидация последствий наводнения в Ялте - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Украинскую актрису Титаренко возмутила реакция киевских политиков на наводнение в Крыму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Украинская актриса, заслуженный деятель искусств страны Любовь Титаренко раскритиковала в эфире телеканала "Первый независимый" реакцию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова на наводнение в Крыму.
Ранее секретарь СНБО заявил, что "украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу", и теперь крымчане не знают, что с ней делать.
"Как можно Данилову вот так шутить? Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного… Ну боже мой, у нее есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал?" – задалась вопросом актриса.
Она напомнила, что в Киеве постоянно называют Крым "украинским", и подняла вопрос о реальном отношении Украины к крымчанам. "Когда-то время покажет, почему Крым от нас отошел. Я считаю, что Крым к нам уже не вернется, пока у нас будут вот такие злые Даниловы у власти", - выразила мнение Титаренко.
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