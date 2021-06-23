https://ria.ru/20210623/krym-1738167111.html

Украинскую актрису возмутила реакция Киева на наводнение в Крыму

Украинскую актрису возмутила реакция Киева на наводнение в Крыму - РИА Новости, 23.06.2021

Украинскую актрису возмутила реакция Киева на наводнение в Крыму

Украинская актриса, заслуженный деятель искусств страны Любовь Титаренко раскритиковала в эфире телеканала "Первый независимый" реакцию секретаря Совета... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T01:35

2021-06-23T01:35

2021-06-23T11:07

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украина

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Украинская актриса, заслуженный деятель искусств страны Любовь Титаренко раскритиковала в эфире телеканала "Первый независимый" реакцию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова на наводнение в Крыму. Ранее секретарь СНБО заявил, что "украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу", и теперь крымчане не знают, что с ней делать."Как можно Данилову вот так шутить? Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного… Ну боже мой, у нее есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал?" – задалась вопросом актриса.Она напомнила, что в Киеве постоянно называют Крым "украинским", и подняла вопрос о реальном отношении Украины к крымчанам. "Когда-то время покажет, почему Крым от нас отошел. Я считаю, что Крым к нам уже не вернется, пока у нас будут вот такие злые Даниловы у власти", - выразила мнение Титаренко.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.

https://ria.ru/20210619/krym-1737737480.html

https://ria.ru/20210622/raschistka-1738154210.html

россия

республика крым

украина

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"Господь Бог слишком много им дал воды сразу" – Данилов о крымчанах и ливнях на полуострове Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поглумился над ситуацией на востоке Крыма, где из-за мощного циклона затопило несколько районов. 2021-06-23T01:35 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, республика крым, украина, в мире