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Центробанк назвал новый кризис неизбежным
Центробанк назвал новый кризис неизбежным - РИА Новости, 23.06.2021
Центробанк назвал новый кризис неизбежным
Новый кризис неизбежен, но у Банка России есть инструменты для поддержки экономики и населения, заявил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин на... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:25
2021-06-23T18:25
2021-06-23T18:27
россия
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Новый кризис неизбежен, но у Банка России есть инструменты для поддержки экономики и населения, заявил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин на конференции "Ренессанс капитала". Об этом сообщают "Вести". Банкир отметил, что действующие антикризисные меры своевременны, но после улучшения ситуации их нужно будет свернуть, чтобы обеспечить рост экономики. "Эти меры останутся у нас в арсенале. И если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом", — продолжил Заботкин.Он добавил, что ключевая ставка ЦБ находится на адекватном уровне и соответствует жесткой кредитно-денежной политике, поэтому ее ужесточение в мире минимально скажется на будущих решениях Банка России. Заботкин считает, что принятые на фоне пандемии меры не стоит продлевать, так как у банков достаточен запас прочности, чтобы преодолеть возможные потери.
https://ria.ru/20210621/inflyatsiya-1737620521.html
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россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), экономика
Центробанк назвал новый кризис неизбежным
18:25 23.06.2021 (обновлено: 18:27 23.06.2021)
Зампред Банка России Заботкин заявил о неизбежности нового кризиса