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Мурашко заявил, что число пациентов с коронавирусом выросло вдвое
Мурашко заявил, что число пациентов с коронавирусом выросло вдвое - РИА Новости, 23.06.2021
Мурашко заявил, что число пациентов с коронавирусом выросло вдвое
Более 519 тысяч пациентов с коронавирусом сегодня находятся под наблюдением медработников, за последние три недели это число выросло в два раза, заявил министр... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:32
2021-06-23T15:32
2021-06-23T16:14
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 519 тысяч пациентов с коронавирусом сегодня находятся под наблюдением медработников, за последние три недели это число выросло в два раза, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."На сегодняшний день под наблюдением медицинских работников находятся 519 223 человека по регистру пациентов с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. За последние три недели количество пациентов под наблюдением увеличилось в два раза, и наибольший прирост... отмечался на предыдущей неделе", - сказал Мурашко на совещании с главой государства.
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Мурашко заявил, что число пациентов с коронавирусом выросло вдвое
15:32 23.06.2021 (обновлено: 16:14 23.06.2021)
Мурашко заявил, что число пациентов с коронавирусом за последнюю неделю выросло вдвое