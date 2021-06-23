https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738257352.html

Мурашко заявил, что число пациентов с коронавирусом выросло вдвое

Мурашко заявил, что число пациентов с коронавирусом выросло вдвое - РИА Новости, 23.06.2021

Мурашко заявил, что число пациентов с коронавирусом выросло вдвое

Более 519 тысяч пациентов с коронавирусом сегодня находятся под наблюдением медработников, за последние три недели это число выросло в два раза, заявил министр... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:32

2021-06-23T15:32

2021-06-23T16:14

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здоровье - общество

общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 519 тысяч пациентов с коронавирусом сегодня находятся под наблюдением медработников, за последние три недели это число выросло в два раза, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."На сегодняшний день под наблюдением медицинских работников находятся 519 223 человека по регистру пациентов с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. За последние три недели количество пациентов под наблюдением увеличилось в два раза, и наибольший прирост... отмечался на предыдущей неделе", - сказал Мурашко на совещании с главой государства.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738251082.html

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2021

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