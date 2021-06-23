https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738248751.html

Голикова оценила ситуацию с коронавирусом

Голикова оценила ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 23.06.2021

Голикова оценила ситуацию с коронавирусом

В апреле-мае эпидситуация по коронавирусу в РФ была стабильной, рост заболеваемости произошел за прошедшие три недели, показатель заболеваемости по итогам... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:01

2021-06-23T15:01

2021-06-23T15:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737204289_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_33cd89106bd398fc90f3b6a93bb23efe.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В апреле-мае эпидситуация по коронавирусу в РФ была стабильной, рост заболеваемости произошел за прошедшие три недели, показатель заболеваемости по итогам прошлой недели составил 76,2 случая на 100 тысяч населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."В течение апреля-мая текущего года эпидемиологическая ситуация в России, как вы знаете, характеризовалась как стабильная. За прошедшие три недели мы фиксируем рост заболеваемости, который стал особенно выражен на прошедшей неделе. По ее итогам показатель заболеваемости составил 76,2 случая на 100 тысяч населения, это на 29,2% больше, чем на предыдущей неделе", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20210623/golikova-1738251233.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество