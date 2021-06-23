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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738248751.html
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом
В апреле-мае эпидситуация по коронавирусу в РФ была стабильной, рост заболеваемости произошел за прошедшие три недели, показатель заболеваемости по итогам... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:01
2021-06-23T15:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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россия
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В апреле-мае эпидситуация по коронавирусу в РФ была стабильной, рост заболеваемости произошел за прошедшие три недели, показатель заболеваемости по итогам прошлой недели составил 76,2 случая на 100 тысяч населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."В течение апреля-мая текущего года эпидемиологическая ситуация в России, как вы знаете, характеризовалась как стабильная. За прошедшие три недели мы фиксируем рост заболеваемости, который стал особенно выражен на прошедшей неделе. По ее итогам показатель заболеваемости составил 76,2 случая на 100 тысяч населения, это на 29,2% больше, чем на предыдущей неделе", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом
15:01 23.06.2021 (обновлено: 15:12 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Голикова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 произошел за прошедшие три недели

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В апреле-мае эпидситуация по коронавирусу в РФ была стабильной, рост заболеваемости произошел за прошедшие три недели, показатель заболеваемости по итогам прошлой недели составил 76,2 случая на 100 тысяч населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"В течение апреля-мая текущего года эпидемиологическая ситуация в России, как вы знаете, характеризовалась как стабильная. За прошедшие три недели мы фиксируем рост заболеваемости, который стал особенно выражен на прошедшей неделе. По ее итогам показатель заболеваемости составил 76,2 случая на 100 тысяч населения, это на 29,2% больше, чем на предыдущей неделе", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
15:09Распространение коронавируса
Голикова назвала регионы с низкими темпами вакцинации от коронавируса
 
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