https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738202425.html

В Индии заявили о молниеносной заразности штамма "дельта-плюс"

В Индии заявили о молниеносной заразности штамма "дельта-плюс" - РИА Новости, 23.06.2021

В Индии заявили о молниеносной заразности штамма "дельта-плюс"

Особенность нового штамма коронавируса "дельта-плюс" в том, что он чрезвычайно заразен, сообщил портал India Today со ссылкой на директора Всеиндийского... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:30

2021-06-23T11:30

2021-06-23T16:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

махараштра

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Особенность нового штамма коронавируса "дельта-плюс" в том, что он чрезвычайно заразен, сообщил портал India Today со ссылкой на директора Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулерию.По мнению ученого, достаточно просто пройти мимо больного человека без маски. Хотя соблюдение мер безопасности поможет пресечь распространение инфекции, власти по-прежнему обеспокоены устойчивостью нового варианта к моноклональным антителам и его способностью "обходить" иммунитет.Индийский вариант (B.1.617) коронавируса выявили в октябре. Впоследствии выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке, благодаря которому патоген проникает в организм, и по-разному распространены по миру. "Дельта"-штамм продолжает мутировать. В конце прошлой недели штат Махараштра сообщил о появлении "дельта-плюс" (B.1.617.2.1). Он отличается наличием мутации K417N в S-белке и может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей. Всего в Индии зафиксировали 22 случая заражения B.1.617.2.1.

https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738186621.html

махараштра

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коронавирус covid-19, махараштра, здоровье - общество