https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738201116.html

В России за сутки выписали 12 660 пациентов после COVID-19

В России за сутки выписали 12 660 пациентов после COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021

В России за сутки выписали 12 660 пациентов после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 12 660 человек после COVID-19, за все время - 4 902 110, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:22

2021-06-23T11:22

2021-06-23T11:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 12 660 человек после COVID-19, за все время - 4 902 110, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 660 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 902 110", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 3670, Подмосковье - 1856, Санкт-Петербурге - 1850.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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