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В России за сутки выписали 12 660 пациентов после COVID-19
В России за сутки выписали 12 660 пациентов после COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021
В России за сутки выписали 12 660 пациентов после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 12 660 человек после COVID-19, за все время - 4 902 110, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:22
2021-06-23T11:22
2021-06-23T11:22
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 12 660 человек после COVID-19, за все время - 4 902 110, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 660 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 902 110", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 3670, Подмосковье - 1856, Санкт-Петербурге - 1850.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
В России за сутки выписали 12 660 пациентов после COVID-19
В России за сутки выписали 12 660 пациентов после COVID-19