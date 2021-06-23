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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738201116.html
В России за сутки выписали 12 660 пациентов после COVID-19
В России за сутки выписали 12 660 пациентов после COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021
В России за сутки выписали 12 660 пациентов после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 12 660 человек после COVID-19, за все время - 4 902 110, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:22
2021-06-23T11:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 12 660 человек после COVID-19, за все время - 4 902 110, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 660 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 902 110", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 3670, Подмосковье - 1856, Санкт-Петербурге - 1850.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
В России за сутки выписали 12 660 пациентов после COVID-19
11:22 23.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В России за сутки выписали 12 660 пациентов после COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 12 660 человек после COVID-19, за все время - 4 902 110, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 660 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 902 110", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 3670, Подмосковье - 1856, Санкт-Петербурге - 1850.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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