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Биолог раскрыла главную опасность индийского штамма коронавируса
Биолог раскрыла главную опасность индийского штамма коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021
Биолог раскрыла главную опасность индийского штамма коронавируса
Главная опасность индийского штамма коронавируса заключается в его способности "быстро консолидировать" поражения легких. С таким заявлением в интервью Lenta.ru РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T04:54
2021-06-23T04:54
2021-06-23T14:41
распространение коронавируса
анча баранова
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Главная опасность индийского штамма коронавируса заключается в его способности "быстро консолидировать" поражения легких. С таким заявлением в интервью Lenta.ru выступила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Специалист объяснила, что клетки эпителия в легких обычно осуществляют газообмен — для этого альвеолы производят особую смесь полезных веществ. При COVID-19 клетки попросту отказываются ее производить.Баранова отметила, что сейчас функции легких нарушаются намного быстрее, чем это было в начале 2020 года.Впоследствии, уточнила биолог, они и вовсе начинают образовывать провоспалительные цитокины и "другие пакости".Индийский штамм коронавируса (B.1.617) выявили в одноименной стране в октябре прошлого года. Затем у него обнаружили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и по-разному распространены в странах мира.Ранее ученые, в том числе российские, заявили об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого варианта вируса есть две ключевые мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших. По словам Сергея Собянина, случаев заражения среди прошедших вакцинацию не так много, но они есть.
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РИА Новости
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анча баранова, коронавирус covid-19, весь мир
Биолог раскрыла главную опасность индийского штамма коронавируса
04:54 23.06.2021 (обновлено: 14:41 23.06.2021)
Биолог раскрыла главную опасность индийского штамма коронавируса
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Главная опасность индийского штамма коронавируса
заключается в его способности "быстро консолидировать" поражения легких. С таким заявлением в интервью Lenta.ru
выступила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова
.
Специалист объяснила, что клетки эпителия в легких обычно осуществляют газообмен — для этого альвеолы производят особую смесь полезных веществ. При COVID-19 клетки попросту отказываются ее производить.
Баранова отметила, что сейчас функции легких нарушаются намного быстрее, чем это было в начале 2020 года.
Впоследствии, уточнила биолог, они и вовсе начинают образовывать провоспалительные цитокины и "другие пакости".
Индийский штамм коронавируса (B.1.617) выявили в одноименной стране в октябре прошлого года. Затем у него обнаружили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и по-разному распространены в странах мира.
Ранее ученые, в том числе российские, заявили об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого варианта вируса есть две ключевые мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших. По словам Сергея Собянина, случаев заражения среди прошедших вакцинацию не так много, но они есть.