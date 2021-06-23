https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738166412.html

Власти Москвы разъяснили, как получить QR-код для посещения ресторанов

Власти Москвы разъяснили, как получить QR-код для посещения ресторанов - РИА Новости, 23.06.2021

Власти Москвы разъяснили, как получить QR-код для посещения ресторанов

Оперативный штаб Москвы рассказал, что получить QR-код для посещения ресторанов можно несколькими способами, а посещать заведения общепита смогут и иностранцы. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T01:06

2021-06-23T01:06

2021-06-23T01:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Оперативный штаб Москвы рассказал, что получить QR-код для посещения ресторанов можно несколькими способами, а посещать заведения общепита смогут и иностранцы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 июня заведения общественного питания в столице будут принимать только посетителей, имеющих защиту от коронавируса: привившихся; переболевших COVID-19 в последние полгода, либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, полученный в течение трех дней в одной из московских лабораторий, передающих сведения в систему ЕМИАС. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.Если горожане прошли вакцинацию в столичной поликлинике, переболели в Москве или сделали ПЦР-тест в лаборатории, подключенной к ЕМИАС, но не имеют доступ к электронной медкарте - они смогут заполнить специальную форму на портале mos.ru, после проверки которой получат QR-код. Код по итогам вакцинации также доступен на портале госуслуг, в мобильном приложении "Госуслуги" и "Госуслуги.Стопкоронавирус".Для посещения кафе и ресторанов ПЦР-тест нужно сдать в столичных лабораториях, присоединенных к ЕМИАС. Результаты теста действительны 72 часа с момента внесения в базу лаборатории результатов теста.Посетители с медицинским отводом от прививки должны предъявить QR-код, получив отрицательный ПЦР-тест из лаборатории."Иностранцы с 28 июня могут посещать рестораны в Москве при предъявлении QR-кода, получив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус из лаборатории, которая подключена к ЕМИАС. Результаты теста действительны 72 часа с момента внесения в базу лаборатории результатов теста. QR-код они могут получить, заполнив форму на портале mos.ru", - добавили в оперштабе.

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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