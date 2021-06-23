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Власти Москвы разъяснили, как получить QR-код для посещения ресторанов
Власти Москвы разъяснили, как получить QR-код для посещения ресторанов - РИА Новости, 23.06.2021
Власти Москвы разъяснили, как получить QR-код для посещения ресторанов
Оперативный штаб Москвы рассказал, что получить QR-код для посещения ресторанов можно несколькими способами, а посещать заведения общепита смогут и иностранцы. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T01:06
2021-06-23T01:20
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Оперативный штаб Москвы рассказал, что получить QR-код для посещения ресторанов можно несколькими способами, а посещать заведения общепита смогут и иностранцы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 июня заведения общественного питания в столице будут принимать только посетителей, имеющих защиту от коронавируса: привившихся; переболевших COVID-19 в последние полгода, либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, полученный в течение трех дней в одной из московских лабораторий, передающих сведения в систему ЕМИАС. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.Если горожане прошли вакцинацию в столичной поликлинике, переболели в Москве или сделали ПЦР-тест в лаборатории, подключенной к ЕМИАС, но не имеют доступ к электронной медкарте - они смогут заполнить специальную форму на портале mos.ru, после проверки которой получат QR-код. Код по итогам вакцинации также доступен на портале госуслуг, в мобильном приложении "Госуслуги" и "Госуслуги.Стопкоронавирус".Для посещения кафе и ресторанов ПЦР-тест нужно сдать в столичных лабораториях, присоединенных к ЕМИАС. Результаты теста действительны 72 часа с момента внесения в базу лаборатории результатов теста.Посетители с медицинским отводом от прививки должны предъявить QR-код, получив отрицательный ПЦР-тест из лаборатории."Иностранцы с 28 июня могут посещать рестораны в Москве при предъявлении QR-кода, получив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус из лаборатории, которая подключена к ЕМИАС. Результаты теста действительны 72 часа с момента внесения в базу лаборатории результатов теста. QR-код они могут получить, заполнив форму на портале mos.ru", - добавили в оперштабе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), общество
Власти Москвы разъяснили, как получить QR-код для посещения ресторанов
01:06 23.06.2021 (обновлено: 01:20 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкQR-код
QR-код - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Оперативный штаб Москвы разъяснил, как получить QR-код для посещения ресторанов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Оперативный штаб Москвы рассказал, что получить QR-код для посещения ресторанов можно несколькими способами, а посещать заведения общепита смогут и иностранцы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 июня заведения общественного питания в столице будут принимать только посетителей, имеющих защиту от коронавируса: привившихся; переболевших COVID-19 в последние полгода, либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, полученный в течение трех дней в одной из московских лабораторий, передающих сведения в систему ЕМИАС. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.

"С 25 июня горожане смогут получить QR-код следующими способами... Если у вас открыт доступ к электронной медкарте - в электронной медкарте на mos.ru или в приложении "ЕМИАС. ИНФО" в разделе "Цифровой сертификат". Если у вас есть полная учетная запись на портале mos.ru - в личном кабинете", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Если горожане прошли вакцинацию в столичной поликлинике, переболели в Москве или сделали ПЦР-тест в лаборатории, подключенной к ЕМИАС, но не имеют доступ к электронной медкарте - они смогут заполнить специальную форму на портале mos.ru, после проверки которой получат QR-код. Код по итогам вакцинации также доступен на портале госуслуг, в мобильном приложении "Госуслуги" и "Госуслуги.Стопкоронавирус".
Для посещения кафе и ресторанов ПЦР-тест нужно сдать в столичных лабораториях, присоединенных к ЕМИАС. Результаты теста действительны 72 часа с момента внесения в базу лаборатории результатов теста.
"Люди, переболевшие коронавирусом, но не обращавшиеся к врачу, должны будут сдать ПЦР-тест в лабораториях, которые подключены к ЕМИАС, или привиться для посещения ресторанов в Москве. Вакцинированные в Подмосковье граждане смогут посещать "бесковидные" рестораны в Москве с 28 июня, предъявив QR-код с сайта госуслуг или из мобильного приложения "Госуслуги" или "Госуслуги.Стопкоронавирус", а также документ, удостоверяющий личность", - указывается в сообщении.
Посетители с медицинским отводом от прививки должны предъявить QR-код, получив отрицательный ПЦР-тест из лаборатории.
"Иностранцы с 28 июня могут посещать рестораны в Москве при предъявлении QR-кода, получив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус из лаборатории, которая подключена к ЕМИАС. Результаты теста действительны 72 часа с момента внесения в базу лаборатории результатов теста. QR-код они могут получить, заполнив форму на портале mos.ru", - добавили в оперштабе.
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