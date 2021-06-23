Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210623/klesch-1738170815.html
В Приморье клещ спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими
В Приморье клещ спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими - РИА Новости, 23.06.2021
В Приморье клещ спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими
Три человека пострадали при опрокидывании иномарки на трассе в Приморье из-за того, что водитель пыталась убрать с плеча клеща, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T05:01
2021-06-23T10:49
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738182387_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_1f4789d47a1e715ddedac9a3693ffa7e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Три человека пострадали при опрокидывании иномарки на трассе в Приморье из-за того, что водитель пыталась убрать с плеча клеща, сообщает региональный главк МВД.ДТП произошло в Михайловском районе. За рулем Honda CRV находилась 41-летняя женщина, на пассажирских сиденьях ее дети — 15-летний сын и 8-летняя дочь. Водитель почувствовала, что по плечу кто-то ползет — как оказалось, это был клещ. Не отпуская руль и не остановившись, женщина попросила девочку подать бутылку с водой, чтобы поместить туда клеща. Водитель отвлеклась и потеряла управление, автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу.Стаж вождения автомобилистки – более десяти лет, к административной ответственности за нарушение ПДД ее не привлекали.
https://rsport.ria.ru/20210620/kleschi-1737760016.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738182387_257:0:1024:575_1920x0_80_0_0_d5d3f5eb9ba90ae6d114df9d15d46446.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приморский край, происшествия
В Приморье клещ спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими
05:01 23.06.2021 (обновлено: 10:49 23.06.2021)
 
Съезд с дороги автомобиля Honda CRV произошел в Михайловском районе Приморского края
Съезд с дороги автомобиля Honda CRV произошел в Михайловском районе Приморского края

В Приморье клещ стал причиной ДТП с тремя пострадавшими

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Три человека пострадали при опрокидывании иномарки на трассе в Приморье из-за того, что водитель пыталась убрать с плеча клеща, сообщает региональный главк МВД.
ДТП произошло в Михайловском районе. За рулем Honda CRV находилась 41-летняя женщина, на пассажирских сиденьях ее дети — 15-летний сын и 8-летняя дочь. Водитель почувствовала, что по плечу кто-то ползет — как оказалось, это был клещ.
Не отпуская руль и не остановившись, женщина попросила девочку подать бутылку с водой, чтобы поместить туда клеща. Водитель отвлеклась и потеряла управление, автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу.

"В результате удара женщина получила травму головы и перелом ребер. Ее сыну врачи диагностировали травмы головы и перелом плеча, у дочери — травмы позвоночника", — сказано в релизе.

Стаж вождения автомобилистки – более десяти лет, к административной ответственности за нарушение ПДД ее не привлекали.
Заслуженный врач города Москвы Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 11:30ЗОЖ
Мясников рассказал, что нужно делать при укусе клеща
 
Приморский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:58В МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным
16:57"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
16:56Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
16:56Постпред России при ОБСЕ поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
16:53Лавров рассказал о сопряжении ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь"
16:49В Подмосковье усилят ограничения по коронавирусу
16:48НИЦ Гамалеи подал документы на разрешение применения "Спутника V" у детей
16:46Совфед одобрил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
16:42В Бурятии прокомментировали введение локдауна
16:41Онищенко ответил на слова Бероева о "дискриминации" непривитых россиян
16:41Матвиенко попросила сенаторов привиться от коронавируса
16:39МИД выразил недоумение из-за слов Псаки об ударах по России
16:37Пожилым католикам предоставят "праздничную" индульгенцию
16:31МИД оценил действия британского эсминца в Черном море
16:31Британского посла вызовут в российский МИД после инцидента с эсминцем
16:29Вожатую подмосковного лагеря арестовали по обвинению в убийстве коллеги
16:29Военный эксперт назвал цель провокации британского эсминца в Черном море
16:26В Госдуме предложили запретить самовыгул животных
16:24Еврейский конгресс возмущен словами актера Бероева о вакцинации
16:23Лавров проведет переговоры с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств
Лента новостейМолния