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В Приморье клещ спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими
В Приморье клещ спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими - РИА Новости, 23.06.2021
В Приморье клещ спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими
Три человека пострадали при опрокидывании иномарки на трассе в Приморье из-за того, что водитель пыталась убрать с плеча клеща, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T05:01
2021-06-23T05:01
2021-06-23T10:49
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Три человека пострадали при опрокидывании иномарки на трассе в Приморье из-за того, что водитель пыталась убрать с плеча клеща, сообщает региональный главк МВД.ДТП произошло в Михайловском районе. За рулем Honda CRV находилась 41-летняя женщина, на пассажирских сиденьях ее дети — 15-летний сын и 8-летняя дочь. Водитель почувствовала, что по плечу кто-то ползет — как оказалось, это был клещ. Не отпуская руль и не остановившись, женщина попросила девочку подать бутылку с водой, чтобы поместить туда клеща. Водитель отвлеклась и потеряла управление, автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу.Стаж вождения автомобилистки – более десяти лет, к административной ответственности за нарушение ПДД ее не привлекали.
https://rsport.ria.ru/20210620/kleschi-1737760016.html
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приморский край, происшествия
В Приморье клещ спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими
05:01 23.06.2021 (обновлено: 10:49 23.06.2021)
В Приморье клещ стал причиной ДТП с тремя пострадавшими
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости.
Три человека пострадали при опрокидывании иномарки на трассе в Приморье
из-за того, что водитель пыталась убрать с плеча клеща, сообщает региональный главк МВД
.
ДТП произошло в Михайловском районе. За рулем Honda CRV находилась 41-летняя женщина, на пассажирских сиденьях ее дети — 15-летний сын и 8-летняя дочь. Водитель почувствовала, что по плечу кто-то ползет — как оказалось, это был клещ.
Не отпуская руль и не остановившись, женщина попросила девочку подать бутылку с водой, чтобы поместить туда клеща. Водитель отвлеклась и потеряла управление, автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу.
"В результате удара женщина получила травму головы и перелом ребер. Ее сыну врачи диагностировали травмы головы и перелом плеча, у дочери — травмы позвоночника", — сказано в релизе.
Стаж вождения автомобилистки – более десяти лет, к административной ответственности за нарушение ПДД ее не привлекали.