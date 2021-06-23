https://ria.ru/20210623/klesch-1738170815.html

В Приморье клещ спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими

В Приморье клещ спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими - РИА Новости, 23.06.2021

В Приморье клещ спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими

Три человека пострадали при опрокидывании иномарки на трассе в Приморье из-за того, что водитель пыталась убрать с плеча клеща, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T05:01

2021-06-23T05:01

2021-06-23T10:49

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Три человека пострадали при опрокидывании иномарки на трассе в Приморье из-за того, что водитель пыталась убрать с плеча клеща, сообщает региональный главк МВД.ДТП произошло в Михайловском районе. За рулем Honda CRV находилась 41-летняя женщина, на пассажирских сиденьях ее дети — 15-летний сын и 8-летняя дочь. Водитель почувствовала, что по плечу кто-то ползет — как оказалось, это был клещ. Не отпуская руль и не остановившись, женщина попросила девочку подать бутылку с водой, чтобы поместить туда клеща. Водитель отвлеклась и потеряла управление, автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу.Стаж вождения автомобилистки – более десяти лет, к административной ответственности за нарушение ПДД ее не привлекали.

https://rsport.ria.ru/20210620/kleschi-1737760016.html

приморский край

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2021

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приморский край, происшествия