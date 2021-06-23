https://ria.ru/20210623/kitay-1738193063.html

Хаос в мире вызван действиями "одной державы", заявили в Китае

Хаос в мире вызван действиями "одной державы", заявили в Китае - РИА Новости, 23.06.2021

Хаос в мире вызван действиями "одной державы", заявили в Китае

Хаотичные явления в мире вызваны действиями "одной державы", которая применяет политику силы и навязывает свои правила, заявил министр обороны Китайской... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T10:34

2021-06-23T10:34

2021-06-23T11:39

московская конференция по международной безопасности

оон

китай

в мире

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Хаотичные явления в мире вызваны действиями "одной державы", которая применяет политику силы и навязывает свои правила, заявил министр обороны Китайской Народной Республики генерал-полковник Вэй Фэнхэ."Сегодня мир характеризуется как беспорядочный. Возникают хаотичные явления, ситуации, а причиной этого служит то, что одна держава, забыв обо всем и поставив себе на курс только мышление холодной войны, применяет политику силы, ставит во главе угла свою гегемонию, унилатерализм и интервенционализм превыше всего", - сказал он в видеообращении на Московской конференции по международной безопасности."Эта страна навязывает свои правила, волю другим странам, вмешивается во внутренние дела других государств и по поводу и без повода, осуществляет политику сдерживания, разъединения, блокирования, вводит санкции, манипулирует общественным мнением, осуществляет цветные революции в целях смены легитимных властей и правительств в ряде стран… Нам необходимо совместно противостоять этому, необходимо защищать международную систему во главе с ООН, мироустройство, основанное на международном праве, и поддерживать центральную роль ООН в международных делах", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210622/kitay-1738038831.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, оон, китай, в мире