https://ria.ru/20210623/kitay-1738193063.html
Хаос в мире вызван действиями "одной державы", заявили в Китае
Хаос в мире вызван действиями "одной державы", заявили в Китае - РИА Новости, 23.06.2021
Хаос в мире вызван действиями "одной державы", заявили в Китае
Хаотичные явления в мире вызваны действиями "одной державы", которая применяет политику силы и навязывает свои правила, заявил министр обороны Китайской... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:34
2021-06-23T10:34
2021-06-23T11:39
московская конференция по международной безопасности
оон
китай
в мире
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Хаотичные явления в мире вызваны действиями "одной державы", которая применяет политику силы и навязывает свои правила, заявил министр обороны Китайской Народной Республики генерал-полковник Вэй Фэнхэ."Сегодня мир характеризуется как беспорядочный. Возникают хаотичные явления, ситуации, а причиной этого служит то, что одна держава, забыв обо всем и поставив себе на курс только мышление холодной войны, применяет политику силы, ставит во главе угла свою гегемонию, унилатерализм и интервенционализм превыше всего", - сказал он в видеообращении на Московской конференции по международной безопасности."Эта страна навязывает свои правила, волю другим странам, вмешивается во внутренние дела других государств и по поводу и без повода, осуществляет политику сдерживания, разъединения, блокирования, вводит санкции, манипулирует общественным мнением, осуществляет цветные революции в целях смены легитимных властей и правительств в ряде стран… Нам необходимо совместно противостоять этому, необходимо защищать международную систему во главе с ООН, мироустройство, основанное на международном праве, и поддерживать центральную роль ООН в международных делах", - подчеркнул он.
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китай
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московская конференция по международной безопасности, оон, китай, в мире
Хаос в мире вызван действиями "одной державы", заявили в Китае
10:34 23.06.2021 (обновлено: 11:39 23.06.2021)
В Минобороны Китая заявили, что хаос в мире вызван действиями "одной державы"