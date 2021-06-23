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В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов
В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов - РИА Новости, 23.06.2021
В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов
Священник облил кислотой семерых митрополитов во время церковного суда в монастыре Петраки в Афинах, где заседает Синод Элладской православной церкви, сообщило... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T21:37
2021-06-23T23:02
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АФИНЫ, 23 июн — РИА Новости. Священник облил кислотой семерых митрополитов во время церковного суда в монастыре Петраки в Афинах, где заседает Синод Элладской православной церкви, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.Митрополитов доставили в больницу, информации об их состоянии пока нет.По данным АМНА, пострадал и один полицейский, который бросился на помощь священнослужителям. Его также госпитализировали.
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афины, в мире
В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов
21:37 23.06.2021 (обновлено: 23:02 23.06.2021)
 
© Louisa GouliamakiПолицейские патрулируют закрытый археологический объект "Библиотеку Адриана" в центре Афин
Полицейские патрулируют закрытый археологический объект Библиотеку Адриана в центре Афин
© Louisa Gouliamaki

В Греции во время церковного суда священник облил кислотой семерых митрополитов

Читать ria.ru в
АФИНЫ, 23 июн — РИА Новости. Священник облил кислотой семерых митрополитов во время церковного суда в монастыре Петраки в Афинах, где заседает Синод Элладской православной церкви, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Митрополитов доставили в больницу, информации об их состоянии пока нет.
По данным АМНА, пострадал и один полицейский, который бросился на помощь священнослужителям. Его также госпитализировали.
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