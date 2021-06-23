https://ria.ru/20210623/kislota-1738331204.html

В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов

В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов - РИА Новости, 23.06.2021

В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов

Священник облил кислотой семерых митрополитов во время церковного суда в монастыре Петраки в Афинах, где заседает Синод Элладской православной церкви, сообщило... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T21:37

2021-06-23T21:37

2021-06-23T23:02

афины

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АФИНЫ, 23 июн — РИА Новости. Священник облил кислотой семерых митрополитов во время церковного суда в монастыре Петраки в Афинах, где заседает Синод Элладской православной церкви, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.Митрополитов доставили в больницу, информации об их состоянии пока нет.По данным АМНА, пострадал и один полицейский, который бросился на помощь священнослужителям. Его также госпитализировали.

https://ria.ru/20210623/gretsiya-1738307542.html

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афины, в мире