https://ria.ru/20210623/kislota-1738331204.html
В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов
В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов - РИА Новости, 23.06.2021
В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов
Священник облил кислотой семерых митрополитов во время церковного суда в монастыре Петраки в Афинах, где заседает Синод Элладской православной церкви, сообщило... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T21:37
2021-06-23T21:37
2021-06-23T23:02
афины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585048009_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_91da53dde165c02ecf74894a7845082e.jpg
АФИНЫ, 23 июн — РИА Новости. Священник облил кислотой семерых митрополитов во время церковного суда в монастыре Петраки в Афинах, где заседает Синод Элладской православной церкви, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.Митрополитов доставили в больницу, информации об их состоянии пока нет.По данным АМНА, пострадал и один полицейский, который бросился на помощь священнослужителям. Его также госпитализировали.
https://ria.ru/20210623/gretsiya-1738307542.html
афины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585048009_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_200735c1fa455e0e47fbea3921669122.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афины, в мире
В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов
21:37 23.06.2021 (обновлено: 23:02 23.06.2021)
В Греции во время церковного суда священник облил кислотой семерых митрополитов