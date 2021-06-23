https://ria.ru/20210623/khakery-1738193420.html
Россия и США будут работать вместе по поиску хакеров
Россия и США будут работать вместе по поиску хакеров - РИА Новости, 23.06.2021
Россия и США будут работать вместе по поиску хакеров
Россия в рамках действующих соглашений будет работать с США по поиску хакеров в рамках договоренностей, достигнутых на высшем уровне, заявил директор ФСБ России РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:56
2021-06-23T10:56
2021-06-23T10:56
александр бортников
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сша
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия в рамках действующих соглашений будет работать с США по поиску хакеров в рамках договоренностей, достигнутых на высшем уровне, заявил директор ФСБ России Александр Бортников."Проводим действия в рамках тех соглашений, которые были осуществлены нашими президентами. Так что будем работать вместе, надеемся на взаимность", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
https://ria.ru/20210610/jbs-1736386966.html
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александр бортников, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, безопасность
Россия и США будут работать вместе по поиску хакеров
Россия и США будут работать вместе по поиску хакеров