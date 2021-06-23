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Кадыров рассказал Путину о вакцинации от коронавируса в Чечне
Кадыров рассказал Путину о вакцинации от коронавируса в Чечне - РИА Новости, 23.06.2021
Кадыров рассказал Путину о вакцинации от коронавируса в Чечне
Вакцинация от коронавируса в Чечне протекает активно, в некоторых пунктах даже есть очереди, доложил глава республики Рамзан Кадыров президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:13
2021-06-23T17:13
2021-06-23T17:13
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в Чечне протекает активно, в некоторых пунктах даже есть очереди, доложил глава республики Рамзан Кадыров президенту РФ Владимиру Путину.В среду Путин провел встречу с главой Чечни в режиме видеоконференции."Вакцинация протекает активно, народ услышал ваш призыв и поверил ему. В некоторых пунктах вакцинации наблюдаются очереди", - сказал Кадыров.
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Кадыров рассказал Путину о вакцинации от коронавируса в Чечне
Кадыров заявил, что вакцинация от коронавируса в Чечне протекает активно