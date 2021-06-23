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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738283199.html
Кадыров рассказал Путину о вакцинации от коронавируса в Чечне
Кадыров рассказал Путину о вакцинации от коронавируса в Чечне - РИА Новости, 23.06.2021
Кадыров рассказал Путину о вакцинации от коронавируса в Чечне
Вакцинация от коронавируса в Чечне протекает активно, в некоторых пунктах даже есть очереди, доложил глава республики Рамзан Кадыров президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:13
2021-06-23T17:13
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вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
владимир путин
рамзан кадыров
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в Чечне протекает активно, в некоторых пунктах даже есть очереди, доложил глава республики Рамзан Кадыров президенту РФ Владимиру Путину.В среду Путин провел встречу с главой Чечни в режиме видеоконференции."Вакцинация протекает активно, народ услышал ваш призыв и поверил ему. В некоторых пунктах вакцинации наблюдаются очереди", - сказал Кадыров.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин, рамзан кадыров, общество
Кадыров рассказал Путину о вакцинации от коронавируса в Чечне
17:13 23.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛюди в пункте вакцинации против COVID-19 в торговом центре "Гостиный двор" в Туле
Люди в пункте вакцинации против COVID-19 в торговом центре Гостиный двор в Туле - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Кадыров заявил, что вакцинация от коронавируса в Чечне протекает активно

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в Чечне протекает активно, в некоторых пунктах даже есть очереди, доложил глава республики Рамзан Кадыров президенту РФ Владимиру Путину.
В среду Путин провел встречу с главой Чечни в режиме видеоконференции.
"Вакцинация протекает активно, народ услышал ваш призыв и поверил ему. В некоторых пунктах вакцинации наблюдаются очереди", - сказал Кадыров.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 17:10Распространение коронавируса
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