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Су-30СМ перехватил американский самолет-разведчик над Охотским морем
Су-30СМ перехватил американский самолет-разведчик над Охотским морем - РИА Новости, 23.06.2021
Су-30СМ перехватил американский самолет-разведчик над Охотским морем
Российский истребитель Су-30СМ в среду перехватил над Охотским морем самолёт-разведчик США, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:48
2021-06-23T14:52
россия
ввс сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
су-30см
охотское море
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российский истребитель Су-30СМ в среду перехватил над Охотским морем самолёт-разведчик США, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ).Отмечается, что российские РЛС сегодня над акваторией Охотского моря обнаружили приближающаяся к госгранице РФ воздушную цель."Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Охотского моря", - сообщили военные.В НЦУО добавили, что после разворота иностранного военного самолета от границы истребитель вернулся на аэродром базирования. "Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - поясняется в релизе.Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20210512/perekhvat-1731981925.html
https://ria.ru/20210526/perekhvat-1734215222.html
россия
сша
охотское море
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россия, ввс сша, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, су-30см, охотское море
Су-30СМ перехватил американский самолет-разведчик над Охотским морем
14:48 23.06.2021 (обновлено: 14:52 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Российский истребитель Су-30СМ перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над Охотским морем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российский истребитель Су-30СМ в среду перехватил над Охотским морем самолёт-разведчик США, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ).
Отмечается, что российские РЛС сегодня над акваторией Охотского моря обнаружили приближающаяся к госгранице РФ воздушную цель.
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"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Охотского моря", - сообщили военные.
В НЦУО добавили, что после разворота иностранного военного самолета от границы истребитель вернулся на аэродром базирования. "Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - поясняется в релизе.
Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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РоссияВВС СШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАСу-30СМОхотское море
 
 
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