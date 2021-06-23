https://ria.ru/20210623/istrebitel-1738245807.html

Су-30СМ перехватил американский самолет-разведчик над Охотским морем

Су-30СМ перехватил американский самолет-разведчик над Охотским морем - РИА Новости, 23.06.2021

Су-30СМ перехватил американский самолет-разведчик над Охотским морем

Российский истребитель Су-30СМ в среду перехватил над Охотским морем самолёт-разведчик США, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:48

2021-06-23T14:48

2021-06-23T14:52

россия

ввс сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

су-30см

охотское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577603195_0:88:2013:1220_1920x0_80_0_0_849a7223cac778217d2f90cfc21b873c.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российский истребитель Су-30СМ в среду перехватил над Охотским морем самолёт-разведчик США, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ).Отмечается, что российские РЛС сегодня над акваторией Охотского моря обнаружили приближающаяся к госгранице РФ воздушную цель."Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Охотского моря", - сообщили военные.В НЦУО добавили, что после разворота иностранного военного самолета от границы истребитель вернулся на аэродром базирования. "Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - поясняется в релизе.Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20210512/perekhvat-1731981925.html

https://ria.ru/20210526/perekhvat-1734215222.html

россия

сша

охотское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ввс сша, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, су-30см, охотское море