https://ria.ru/20210623/iran-1738292622.html

Иран согласовал снятие более тысячи санкций США в сфере экономики

Иран согласовал снятие более тысячи санкций США в сфере экономики - РИА Новости, 23.06.2021

Иран согласовал снятие более тысячи санкций США в сфере экономики

Иран с другими участниками переговоров по ядерной сделке в Вене согласовал снятие более тысячи санкций в сфере экономики, введённых при президенте США Дональде... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T17:51

2021-06-23T17:51

2021-06-23T17:51

конфликт сша и ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иран с другими участниками переговоров по ядерной сделке в Вене согласовал снятие более тысячи санкций в сфере экономики, введённых при президенте США Дональде Трампе, заявил во вторник глава администрации президента Хасана Роухани Махмуд Ваези.Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и снятию санкций США с Ирана проходят в Вене с апреля. Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что седьмой раунд переговоров с Ираном начнется в ближайшие дни."Переговоры продвинулись далеко вперед. Согласовано снятие санкций по всем экономическим вопросам. На данный момент достигнуто соглашение в вопросах банков, страхования, нефти и судоходству. Все это уже согласовано. На основе соглашения будет снято около 1040 санкций времен Трампа... Достигнута договоренность об отмене эмбарго в отношении лиц и аппаратов, относящихся к администрации Верховного лидера страны", - заявил Ваези на пресс-конференции.Он также отметил, что в основе переговоров сейчас лежат санкции, введенные до президентства Трампа в 2015 году.Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран в 2015 году заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20210621/iran-1737894592.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210516/sanktsii-1732551867.html

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, сша, в мире