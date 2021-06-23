https://ria.ru/20210623/iran-1738223465.html
Еще одна страна готова принимать российских туристов без виз
Еще одна страна готова принимать российских туристов без виз - РИА Новости, 23.06.2021
Еще одна страна готова принимать российских туристов без виз
С 1 июля вступает в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Ираном для групповых туристов, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:04
2021-06-23T14:04
2021-06-23T14:04
туризм
россия
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/105640/91/1056409164_0:182:2996:1867_1920x0_80_0_0_a9b02757a6d7b0b8ebe6f407dd089ed8.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. С 1 июля вступает в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Ираном для групповых туристов, сообщает МИД РФ."Согласно ранее достигнутым договоренностям, 1 июля 2021 года вступает в силу соглашение между правительствами РФ и Исламской Республики Иран о безвизовых групповых туристических поездках граждан, подписанное в Москве 28 марта 2017 года", — говорится в сообщении министерства.Документом предусмотрены безвизовые поездки организованных групп в составе от пяти до 50 туристов на срок до 15 дней.Правда, прием в РФ гостей из Ирана будет возможен после снятия временных ограничений на въезд иностранных граждан, установленных распоряжением правительства еще 16 марта 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/105640/91/1056409164_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_5bcfaf07148cb6916f34092beb3b69c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), иран
Еще одна страна готова принимать российских туристов без виз
Российские организованные туристы смогут посещать Иран без виз
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. С 1 июля вступает в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Ираном для групповых туристов, сообщает МИД РФ.
"Согласно ранее достигнутым договоренностям, 1 июля 2021 года вступает в силу соглашение между правительствами РФ и Исламской Республики Иран о безвизовых групповых туристических поездках граждан, подписанное в Москве 28 марта 2017 года", — говорится в сообщении министерства.
Документом предусмотрены безвизовые поездки организованных групп в составе от пяти до 50 туристов на срок до 15 дней.
Правда, прием в РФ гостей из Ирана будет возможен после снятия временных ограничений на въезд иностранных граждан, установленных распоряжением правительства еще 16 марта 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции.