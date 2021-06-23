https://ria.ru/20210623/iran-1738223465.html

Еще одна страна готова принимать российских туристов без виз

Еще одна страна готова принимать российских туристов без виз - РИА Новости, 23.06.2021

Еще одна страна готова принимать российских туристов без виз

С 1 июля вступает в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Ираном для групповых туристов, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:04

2021-06-23T14:04

2021-06-23T14:04

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. С 1 июля вступает в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Ираном для групповых туристов, сообщает МИД РФ."Согласно ранее достигнутым договоренностям, 1 июля 2021 года вступает в силу соглашение между правительствами РФ и Исламской Республики Иран о безвизовых групповых туристических поездках граждан, подписанное в Москве 28 марта 2017 года", — говорится в сообщении министерства.Документом предусмотрены безвизовые поездки организованных групп в составе от пяти до 50 туристов на срок до 15 дней.Правда, прием в РФ гостей из Ирана будет возможен после снятия временных ограничений на въезд иностранных граждан, установленных распоряжением правительства еще 16 марта 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html

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россия, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), иран