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Туризм
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Еще одна страна готова принимать российских туристов без виз
Еще одна страна готова принимать российских туристов без виз - РИА Новости, 23.06.2021
Еще одна страна готова принимать российских туристов без виз
С 1 июля вступает в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Ираном для групповых туристов, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:04
2021-06-23T14:04
туризм
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. С 1 июля вступает в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Ираном для групповых туристов, сообщает МИД РФ."Согласно ранее достигнутым договоренностям, 1 июля 2021 года вступает в силу соглашение между правительствами РФ и Исламской Республики Иран о безвизовых групповых туристических поездках граждан, подписанное в Москве 28 марта 2017 года", — говорится в сообщении министерства.Документом предусмотрены безвизовые поездки организованных групп в составе от пяти до 50 туристов на срок до 15 дней.Правда, прием в РФ гостей из Ирана будет возможен после снятия временных ограничений на въезд иностранных граждан, установленных распоряжением правительства еще 16 марта 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
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россия, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), иран
Еще одна страна готова принимать российских туристов без виз
14:04 23.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Российские организованные туристы смогут посещать Иран без виз

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. С 1 июля вступает в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Ираном для групповых туристов, сообщает МИД РФ.
"Согласно ранее достигнутым договоренностям, 1 июля 2021 года вступает в силу соглашение между правительствами РФ и Исламской Республики Иран о безвизовых групповых туристических поездках граждан, подписанное в Москве 28 марта 2017 года", — говорится в сообщении министерства.
Документом предусмотрены безвизовые поездки организованных групп в составе от пяти до 50 туристов на срок до 15 дней.
Правда, прием в РФ гостей из Ирана будет возможен после снятия временных ограничений на въезд иностранных граждан, установленных распоряжением правительства еще 16 марта 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
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