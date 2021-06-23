Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210623/intsident-1738278560.html
"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма - РИА Новости, 23.06.2021
"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
Читатели газеты Express высказались об инциденте с британским эсминцем у Крымского полуострова. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:57
2021-06-23T22:14
россия
вмс великобритании
ла-манш
черное море
великобритания
республика крым
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738234784_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89285ac92b7acd0a5a76fc0602712558.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Читатели газеты Express высказались об инциденте с британским эсминцем у Крымского полуострова.Ранее Министерство обороны сообщило, что эскадренный миноносец Defender ВМС Великобритании нарушил границу России у мыса Фиолент в Черном море. Военным пришлось сделать предупредительные выстрелы и сбросить четыре авиабомбы по пути движения корабля. После этого Defender покинул российские воды. В Британии назвали инцидент мирным проходом в "украинских территориальных водах".Некоторые пользователи призвали не оставлять его без ответа, другие задались вопросом, что эсминец забыл у берегов Крыма."Возможно так они празднуют годовщину Brexit?" — сыронизировал Onaozee."Почему мы не выстрелили в ответ? Никто не должен запугивать Великобританию", — считает MountErebus."Ну и что мы делаем в Черном море? Очевидно, что это выглядит как провокация с нашей стороны. Лучше бы мы были такими смелыми в наших водах и воздушном пространстве. Чтобы заходить на чью-то территорию, нужно запрашивать разрешение. Тогда не будет подобного непонимания", — написал Cavilier87."Зачем Запад без надобности беспокоит русского медведя? Какие у нас интересы есть в Черном море?" — задается вопросом incendiary."Я не хочу, чтобы мои дети участвовали в чужой войне! Это не наша война!" — возмутился комментатор Fred607.
https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html
россия
ла-манш
черное море
великобритания
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738234784_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84b618e4e408bd50e66355e02ef77572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вмс великобритании, ла-манш, черное море, великобритания, республика крым, в мире
"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
16:57 23.06.2021 (обновлено: 22:14 23.06.2021)
 
© REUTERS / Yoruk IsikБританский эсминец Defender в проливе Босфор
Британский эсминец Defender в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© REUTERS / Yoruk Isik

Читатели Daily Express высказались об инциденте с британским эсминцем у Крыма

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Читатели газеты Express высказались об инциденте с британским эсминцем у Крымского полуострова.
Ранее Министерство обороны сообщило, что эскадренный миноносец Defender ВМС Великобритании нарушил границу России у мыса Фиолент в Черном море. Военным пришлось сделать предупредительные выстрелы и сбросить четыре авиабомбы по пути движения корабля. После этого Defender покинул российские воды. В Британии назвали инцидент мирным проходом в "украинских территориальных водах".
Некоторые пользователи призвали не оставлять его без ответа, другие задались вопросом, что эсминец забыл у берегов Крыма.
"В следующий раз, когда российский флот будет проходить через Ла-Манш, мы сделаем то же самое с их кораблями", — уверен Chelseacity.
"Возможно так они празднуют годовщину Brexit?" — сыронизировал Onaozee.
"Почему мы не выстрелили в ответ? Никто не должен запугивать Великобританию", — считает MountErebus.
"Ну и что мы делаем в Черном море? Очевидно, что это выглядит как провокация с нашей стороны. Лучше бы мы были такими смелыми в наших водах и воздушном пространстве. Чтобы заходить на чью-то территорию, нужно запрашивать разрешение. Тогда не будет подобного непонимания", — написал Cavilier87.
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 16:36
Британский эсминец и русские бомбы. Что случилось в Черном море
"Зачем Запад без надобности беспокоит русского медведя? Какие у нас интересы есть в Черном море?" — задается вопросом incendiary.

"Что королевский флот делал в этом регионе? Если по нашему кораблю открыли огонь, мы должны были вступить в бой при необходимости", — пишет shell4000.

"Я не хочу, чтобы мои дети участвовали в чужой войне! Это не наша война!" — возмутился комментатор Fred607.
 
РоссияВМС ВеликобританииЛа-МаншЧерное мореВеликобританияРеспублика КрымВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32Оперштаб Москвы рассказал, когда начнут платно вакцинировать иностранцев
08:28Переболевших COVID-19 москвичей призвали стать донорами плазмы
08:23Оперштаб: работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников
08:19Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
08:14Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки
08:11В Белгородской области утонули дедушка с внучкой
08:05Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве
07:46На Сахалине несколько учебных заведений эвакуировали из-за "минирований"
07:35Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
07:32В ВОЗ рассказали, подходит ли вакцина Pfizer/BioNTech для детей
07:09Эксперты рассказали, какую подработку россияне ищут летом
07:05Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
06:42Эксперт предсказал глобальный долговой кризис
06:38Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро
06:33ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать
06:20Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах
06:19ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса
06:15Постпред Крыма призвал внести Британию в список недружественных стран
06:11В Белоруссии испытали российский 90-тонный беспилотник на базе "Белаза"
06:04Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах
Лента новостейМолния