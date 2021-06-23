https://ria.ru/20210623/intsident-1738278560.html

"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма

"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма - РИА Новости, 23.06.2021

"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма

Читатели газеты Express высказались об инциденте с британским эсминцем у Крымского полуострова. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T16:57

2021-06-23T16:57

2021-06-23T22:14

россия

вмс великобритании

ла-манш

черное море

великобритания

республика крым

в мире

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Читатели газеты Express высказались об инциденте с британским эсминцем у Крымского полуострова.Ранее Министерство обороны сообщило, что эскадренный миноносец Defender ВМС Великобритании нарушил границу России у мыса Фиолент в Черном море. Военным пришлось сделать предупредительные выстрелы и сбросить четыре авиабомбы по пути движения корабля. После этого Defender покинул российские воды. В Британии назвали инцидент мирным проходом в "украинских территориальных водах".Некоторые пользователи призвали не оставлять его без ответа, другие задались вопросом, что эсминец забыл у берегов Крыма."Возможно так они празднуют годовщину Brexit?" — сыронизировал Onaozee."Почему мы не выстрелили в ответ? Никто не должен запугивать Великобританию", — считает MountErebus."Ну и что мы делаем в Черном море? Очевидно, что это выглядит как провокация с нашей стороны. Лучше бы мы были такими смелыми в наших водах и воздушном пространстве. Чтобы заходить на чью-то территорию, нужно запрашивать разрешение. Тогда не будет подобного непонимания", — написал Cavilier87."Зачем Запад без надобности беспокоит русского медведя? Какие у нас интересы есть в Черном море?" — задается вопросом incendiary."Я не хочу, чтобы мои дети участвовали в чужой войне! Это не наша война!" — возмутился комментатор Fred607.

https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html

россия

ла-манш

черное море

великобритания

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вмс великобритании, ла-манш, черное море, великобритания, республика крым, в мире