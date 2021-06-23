https://ria.ru/20210623/intsident-1738278560.html
"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма - РИА Новости, 23.06.2021
"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
Читатели газеты Express высказались об инциденте с британским эсминцем у Крымского полуострова. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:57
2021-06-23T16:57
2021-06-23T22:14
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ла-манш
черное море
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Читатели газеты Express высказались об инциденте с британским эсминцем у Крымского полуострова.Ранее Министерство обороны сообщило, что эскадренный миноносец Defender ВМС Великобритании нарушил границу России у мыса Фиолент в Черном море. Военным пришлось сделать предупредительные выстрелы и сбросить четыре авиабомбы по пути движения корабля. После этого Defender покинул российские воды. В Британии назвали инцидент мирным проходом в "украинских территориальных водах".Некоторые пользователи призвали не оставлять его без ответа, другие задались вопросом, что эсминец забыл у берегов Крыма."Возможно так они празднуют годовщину Brexit?" — сыронизировал Onaozee."Почему мы не выстрелили в ответ? Никто не должен запугивать Великобританию", — считает MountErebus."Ну и что мы делаем в Черном море? Очевидно, что это выглядит как провокация с нашей стороны. Лучше бы мы были такими смелыми в наших водах и воздушном пространстве. Чтобы заходить на чью-то территорию, нужно запрашивать разрешение. Тогда не будет подобного непонимания", — написал Cavilier87."Зачем Запад без надобности беспокоит русского медведя? Какие у нас интересы есть в Черном море?" — задается вопросом incendiary."Я не хочу, чтобы мои дети участвовали в чужой войне! Это не наша война!" — возмутился комментатор Fred607.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вмс великобритании, ла-манш, черное море, великобритания, республика крым, в мире
"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
16:57 23.06.2021 (обновлено: 22:14 23.06.2021)
Читатели Daily Express высказались об инциденте с британским эсминцем у Крыма
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Читатели газеты Express
высказались об инциденте с британским эсминцем у Крымского полуострова.
Ранее Министерство обороны сообщило, что эскадренный миноносец Defender ВМС Великобритании
нарушил границу России
у мыса Фиолент в Черном море
. Военным пришлось сделать предупредительные выстрелы и сбросить четыре авиабомбы по пути движения корабля. После этого Defender покинул российские воды. В Британии назвали инцидент мирным проходом в "украинских территориальных водах".
Некоторые пользователи призвали не оставлять его без ответа, другие задались вопросом, что эсминец забыл у берегов Крыма.
"В следующий раз, когда российский флот будет проходить через Ла-Манш
, мы сделаем то же самое с их кораблями", — уверен Chelseacity.
"Возможно так они празднуют годовщину Brexit?" — сыронизировал Onaozee.
"Почему мы не выстрелили в ответ? Никто не должен запугивать Великобританию", — считает MountErebus.
"Ну и что мы делаем в Черном море? Очевидно, что это выглядит как провокация с нашей стороны. Лучше бы мы были такими смелыми в наших водах и воздушном пространстве. Чтобы заходить на чью-то территорию, нужно запрашивать разрешение. Тогда не будет подобного непонимания", — написал Cavilier87.
"Зачем Запад без надобности беспокоит русского медведя? Какие у нас интересы есть в Черном море?" — задается вопросом incendiary.
"Что королевский флот делал в этом регионе? Если по нашему кораблю открыли огонь, мы должны были вступить в бой при необходимости", — пишет shell4000.
"Я не хочу, чтобы мои дети участвовали в чужой войне! Это не наша война!" — возмутился комментатор Fred607.