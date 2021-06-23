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Военного атташе при посольстве Великобритании вызвали в Минобороны

Военного атташе при посольстве Великобритании вызвали в Минобороны - РИА Новости, 23.06.2021

Военного атташе при посольстве Великобритании вызвали в Минобороны

Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны РФ в связи с нарушением британским эсминцем госграницы в Черном море,... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:13

2021-06-23T14:13

2021-06-23T14:33

безопасность

вмс великобритании

черное море

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны РФ в связи с нарушением британским эсминцем госграницы в Черном море, сообщили в российском военном ведомстве.Ранее сообщалось, что Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение государственной границы британским эсминцем, российским военным пришлось произвести предупредительные выстрелы и сбросить четыре авиабомбы."В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы РФ в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/strelba-1738236868.html

черное море

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безопасность, вмс великобритании, черное море, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, великобритания, москва, в мире