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Военного атташе при посольстве Великобритании вызвали в Минобороны
Военного атташе при посольстве Великобритании вызвали в Минобороны - РИА Новости, 23.06.2021
Военного атташе при посольстве Великобритании вызвали в Минобороны
Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны РФ в связи с нарушением британским эсминцем госграницы в Черном море,... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:13
2021-06-23T14:13
2021-06-23T14:33
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны РФ в связи с нарушением британским эсминцем госграницы в Черном море, сообщили в российском военном ведомстве.Ранее сообщалось, что Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение государственной границы британским эсминцем, российским военным пришлось произвести предупредительные выстрелы и сбросить четыре авиабомбы."В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы РФ в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве", - говорится в сообщении.
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безопасность, вмс великобритании, черное море, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, великобритания, москва, в мире
Военного атташе при посольстве Великобритании вызвали в Минобороны
14:13 23.06.2021 (обновлено: 14:33 23.06.2021)
Военного атташе посольства Великобритании вызвали в Минобороны после инцидента в Черном море