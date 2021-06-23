https://ria.ru/20210623/industriya-1738315245.html

Нижегородские разработки представили на конференции по цифровой индустрии

Нижегородские разработки представили на конференции по цифровой индустрии - РИА Новости, 23.06.2021

Нижегородские разработки представили на конференции по цифровой индустрии

Нижегородские разработчики при поддержке правительства Нижегородской области представили передовые цифровые решения региона на Всероссийской конференции... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T19:29

2021-06-23T19:29

2021-06-23T19:47

нижегородская область

россия

дмитрий чернышенко

глеб никитин

российская электроника

сбербанк россии

нижний новгород

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

москва

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Нижегородские разработчики при поддержке правительства Нижегородской области представили передовые цифровые решения региона на Всероссийской конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), передает корреспондент РИА Новости.Шестая конференция ЦИПР стартовала на Нижегородской ярмарке в среду. В течение трех дней участники конференции будут подводить итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсуждать сценарии развития технологий в стране до 2025 года.На экспозиции "ЦИПР" представлены стенды госкорпораций "Ростех" и "Росатом", холдинга "Росэлектроника", департамента информационных технологий Москвы, а также компаний "Ростелеком", Sitronics Group, "Мегафон", Сбербанка и платформы "Мой офис". Региональные проекты представили Нижегородский научно-образовательный центр, управление проектами "Центр 800" и центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области.Так, на стенде Нижегородского научно-образовательного центра гостям презентовали распределительный IT-кампус, квартал высоких технологий 12 21, инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина". В рамках проекта IT-кампуса в регионе планируется создать инфраструктуру для проживания, отдыха и обучения студентов IT-специальностей, открыть совместно с нижегородскими вузами лаборатории и кафедры для обучения студентов старших курсов, магистрантов и аспирантов в сфере информационных технологий.Квартал высоких технологий 12 21 – комплексный проект для эффективного взаимодействия представителей IT-бизнеса, науки и образования. Он подразумевает создание инфраструктуры для размещения порядка 10 тысяч работников высокотехнологичных отраслей и редевелопмент исторической территории."Множество компаний, которые у нас работают, хотят разместиться в центре города с возможностью коллаборации, чтобы была создана городская среда айтишников… Что касается сроков реализации, то сам IT-квартал, то есть квартал высоких технологий, будет реализован после одобрения заявки Нижегородской области на инфраструктурные бюджетные кредиты правительством Российской Федерацией… Мы ожидаем, что это будет уже в ближайшее время, этим летом", - заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Квантовая долина" – это территория с особым налоговым режимом и объектами инфраструктуры для разработчиков Нижегородской области. Участники проекта ИНТЦ смогут заниматься созданием прототипов и моделей, а также серийным производством высокотехнологичной продукции. Часть оборудования будет находиться в общем пользовании для всех резидентов ИНТЦ, что позволит небольшим стартапам работать без существенных первоначальных инвестиций.Кроме того, на стенде АНО "Нижегородский НОЦ" продемонстрированы разработки нижегородских ученых. Это шесть проектов мирового уровня: биосовместимые и биоразлагаемые полимеры, автоматизированный диагностический комплекс неразрушающего контроля напряженного состояния рельсовых плетей, комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД третьего поколения, аппаратно-программный комплекс "Скрин-Варио" для скрининговой оценки функциональных состояний сердца и регуляторных систем организма, цифровые устройства управления и защиты интеллектуальных электрических сетей, а также новый инструмент телекардиомониторинга.Стенд государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний (Нижегородский ЦСМ) включает в себя разработки в сфере технического регулирования, обеспечения единства измерений и испытания различных видов продукции в промышленности, здравоохранении, системах связи, торговле, обороне и учете ресурсов.Кроме того, на выставке презентованы возможности платформы "Карта жителя Нижегородской области" и аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". На демонстрационных панелях размещена информация о том, как система "Безопасный город" помогает спрогнозировать и предотвратить различные чрезвычайные ситуации, выявить злоумышленников и нарушителей дорожно-транспортного движения.Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко высоко оценил нижегородские разработки. Он отметил, что уровень проведения конференции растет год от года, становясь главным цифровым мероприятием России. "Мы видим, что город и область активно развиваются с точки зрения цифровой трансформации. Огромное внимание уделяется созданию условий для бизнеса. Одно только количество стартапов, а их в регионе за последнее время было более тысячи, говорит о том, что здесь правильная среда. И количество IT-специалистов по отношению к общей численности населения - одно из самых высоких. Нижний Новгород все больше ресурсов со всей страны и мира стягивает под интересные проекты и задачи", - отметил Чернышенко.В свою очередь губернатор Нижегородской области сообщил, что площадка "ЦИПР" постоянно развивается. По его словам, в этом году в Нижнем Новгороде собралось более 450 спикеров, более 4 тысяч участников, проходит 70 мероприятий."Информационные технологии и цифровизация – это приоритетные направления, и наличие такого форума очень востребовано. Точек зрений может быть много, но с одним не поспоришь точно: отрасль IT показала хороший рост в период пандемии. Конечно, есть барьеры и вызовы, на которые мы должны ответить. В частности, отрасль развивалась бы еще быстрее, если бы она была обеспечена кадрами. Сейчас наша главная задача – расширение программ подготовки специалистов в сфере информационных технологий, в первую очередь в области искусственного интеллекта. Наш регион готов к цифровой трансформации, и мы будем пользоваться этим шансом", - подчеркнул Никитин.

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https://ria.ru/20210603/investitsii-1735459281.html

https://ria.ru/20210615/predpriyatiya-1737132427.html

https://ria.ru/20210518/zdorove-1732825601.html

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