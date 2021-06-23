https://ria.ru/20210623/imuschestvo-1738237963.html

Совфед одобрил закон о бесплатном пользовании церковным имуществом

Совфед одобрил закон о бесплатном пользовании церковным имуществом - РИА Новости, 23.06.2021

Совфед одобрил закон о бесплатном пользовании церковным имуществом

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:13

2021-06-23T14:13

2021-06-23T14:13

религия и мировоззрение

россия

совет федерации рф

сергей гаврилов

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании религиозных организаций.Предусматривается, что религиозные организации смогут пользоваться имуществом религиозного назначения, даже если согласно закону оно не может быть передано им в собственность и остается в государственной или муниципальной собственности. При этом в случае изъятия этого имущества обратно в пользование государства, религиозные организации смогут рассчитывать на компенсацию затрат.Под имуществом религиозного назначения понимается, во-первых, недвижимое имущество: помещения, здания и строения (включая объекты культурного наследия народов РФ), построенные для совершения богослужений и других религиозных обрядов и церемоний, проведения молитвенных и религиозных собраний, обучения религии, получения религиозного образования, монастырской и благотворительной деятельности, социального обслуживания, религиозного почитания, в том числе и здания для временного проживания паломников.Кроме того, речь идет и о движимом имуществе религиозного назначения - предметах внутреннего убранства культовых зданий и сооружений, предметах, предназначенных для богослужений и других религиозных целей.Как отметил ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, принятый закон защищает права религиозных организаций, которые много лет добросовестно пользовались находящимися в государственной собственности храмами, другими культовыми зданиями и вложили собственные средства в их ремонт и реконструкцию.

https://ria.ru/20210416/khramy-1728618339.html

https://ria.ru/20201119/khram-1585318231.html

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россия, совет федерации рф, сергей гаврилов