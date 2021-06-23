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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210623/imuschestvo-1738237963.html
Совфед одобрил закон о бесплатном пользовании церковным имуществом
Совфед одобрил закон о бесплатном пользовании церковным имуществом - РИА Новости, 23.06.2021
Совфед одобрил закон о бесплатном пользовании церковным имуществом
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:13
2021-06-23T14:13
религия и мировоззрение
россия
совет федерации рф
сергей гаврилов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании религиозных организаций.Предусматривается, что религиозные организации смогут пользоваться имуществом религиозного назначения, даже если согласно закону оно не может быть передано им в собственность и остается в государственной или муниципальной собственности. При этом в случае изъятия этого имущества обратно в пользование государства, религиозные организации смогут рассчитывать на компенсацию затрат.Под имуществом религиозного назначения понимается, во-первых, недвижимое имущество: помещения, здания и строения (включая объекты культурного наследия народов РФ), построенные для совершения богослужений и других религиозных обрядов и церемоний, проведения молитвенных и религиозных собраний, обучения религии, получения религиозного образования, монастырской и благотворительной деятельности, социального обслуживания, религиозного почитания, в том числе и здания для временного проживания паломников.Кроме того, речь идет и о движимом имуществе религиозного назначения - предметах внутреннего убранства культовых зданий и сооружений, предметах, предназначенных для богослужений и других религиозных целей.Как отметил ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, принятый закон защищает права религиозных организаций, которые много лет добросовестно пользовались находящимися в государственной собственности храмами, другими культовыми зданиями и вложили собственные средства в их ремонт и реконструкцию.
https://ria.ru/20210416/khramy-1728618339.html
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россия, совет федерации рф, сергей гаврилов

Совфед одобрил закон о бесплатном пользовании церковным имуществом

14:13 23.06.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании религиозных организаций.
Предусматривается, что религиозные организации смогут пользоваться имуществом религиозного назначения, даже если согласно закону оно не может быть передано им в собственность и остается в государственной или муниципальной собственности. При этом в случае изъятия этого имущества обратно в пользование государства, религиозные организации смогут рассчитывать на компенсацию затрат.
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Под имуществом религиозного назначения понимается, во-первых, недвижимое имущество: помещения, здания и строения (включая объекты культурного наследия народов РФ), построенные для совершения богослужений и других религиозных обрядов и церемоний, проведения молитвенных и религиозных собраний, обучения религии, получения религиозного образования, монастырской и благотворительной деятельности, социального обслуживания, религиозного почитания, в том числе и здания для временного проживания паломников.
Кроме того, речь идет и о движимом имуществе религиозного назначения - предметах внутреннего убранства культовых зданий и сооружений, предметах, предназначенных для богослужений и других религиозных целей.
Как отметил ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, принятый закон защищает права религиозных организаций, которые много лет добросовестно пользовались находящимися в государственной собственности храмами, другими культовыми зданиями и вложили собственные средства в их ремонт и реконструкцию.
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Религия и мировоззрениеРоссияСовет Федерации РФСергей Гаврилов
 
 
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