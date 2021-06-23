https://ria.ru/20210623/iezuity-1738176262.html

В Японском море начались масштабные учения российских военных

В Японском море начались масштабные учения российских военных - РИА Новости, 23.06.2021

В Японском море начались масштабные учения российских военных

В акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах стартовали масштабные военные учения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T08:15

2021-06-23T08:15

2021-06-23T13:31

японское море

итуруп

тихоокеанский флот вмф россии

сахалин

курильские острова

безопасность

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн — РИА Новости. В акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах стартовали масштабные военные учения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.Это один из этапов проверки оперативной и боевой подготовки войск. Обучаемый руководящий состав отработает применение межвидовой группировки для обеспечения безопасности страны на восточных рубежах."Смоделирована исходная обстановка на Дальнем Востоке, в основу которой положено противоборство между двумя коалициями условных государств. В ходе розыгрыша практических действий войск предусматривается высадка морских и тактических десантов", — сказано в сообщении.В общей сложности в учениях принимают участие более десяти тысяч военнослужащих, до 500 единиц боевой техники, порядка 32 летательных аппаратов, около 12 кораблей и судов ТОФ различного назначения. Маневры в островной зоне ВВО пройдут в два этапа в течение пяти суток.

https://ria.ru/20210622/ucheniya-1738161732.html

японское море

итуруп

сахалин

курильские острова

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

японское море, итуруп, тихоокеанский флот вмф россии, сахалин, курильские острова, безопасность, россия