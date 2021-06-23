https://ria.ru/20210623/gretsiya-1738307542.html

В Греции отменяют ношение масок на улице и комендантский час

В Греции отменяют ношение масок на улице и комендантский час - РИА Новости, 23.06.2021

В Греции отменяют ношение масок на улице и комендантский час

В Греции с 24 июня отменяется обязательное ношение масок на улице, с 28 июня - комендантский час, сообщил заместитель министра гражданской защиты и... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T18:49

2021-06-23T18:49

2021-06-23T19:34

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АФИНЫ, 23 июн - РИА Новости. В Греции с 24 июня отменяется обязательное ношение масок на улице, с 28 июня - комендантский час, сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Никос Хардалиас на брифинге в среду."Такое решение единогласно принял комитет эпидемиологов в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране. На основании рекомендации правительство решило, что сохраняется обязательное ношение маски в помещениях без исключений и возможность передвигаться на улице без маски, если нет скопления людей. Эта мера действует с 5 утра 24 июня", - сказал Хардалиас.На принятие решения повлияла и 40-градусная жара."Ни в коем случае мы не хотим дать послание, что мы выбрасываем маску. Высокие температуры последних дней явно затрудняют использование маски. Наша комиссия изучила эпидемиологические данные, уровни охвата населения вакцинацией, а также приняла во внимание циркуляцию мутировавших штаммов вируса", - сказала член комиссии эпидемиологов, профессор по детским инфекционным болезням Афинского национального университета имени Каподистрии Вана Папаевангелу.С понедельника, 28 июня, с 5 утра отменяется ограничение на передвижение – комендантский час, сказал Хардалиас.С 12 июня запрет на передвижение действовал с 01.30 ночи до 5 часов утра. Ограничения планировалось снять с 1 июля, "если позволят эпидемиологические данные".По словам замминистра, с 28 июня снимается или ослабляется ряд других ограничений.Полностью вакцинированные сотрудники могут не делать тест самодиагностики через 15 дней после завершения вакцинации. С 28 июня за столами в ресторанах можно будет собираться по 10 человек, сейчас действует ограничение в шесть человек.На открытом воздухе можно устраивать приемы с максимальным количеством людей до 300 человек. На организованных пляжах разрешено максимальное количество 120 человек на одну тысячу квадратных метров пляжной зоны с контролируемым входом.Вакцинированные и невакцинированные госслужащие, относящиеся к группе повышенного риска (категория В), могут вернуться к работе лично. Служащие, принадлежащие к группам повышенного риска (категория А) смогут вернуться на рабочие места, если у них нет контактов с посетителями.Обслуживание населения должно осуществляться предпочтительно, но не исключительно, по предварительной записи, с мерами защиты и правилами, установленными для розничной торговли (1 человек на 16 квадратных метров).

https://ria.ru/20210621/reysy-1737986052.html

https://ria.ru/20210620/gretsiya-1737748570.html

https://ria.ru/20210619/gretsiya-1737666499.html

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