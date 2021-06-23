https://ria.ru/20210623/grant-1738241260.html

Захарова посоветовала Украине, как потратить американский грант

Захарова посоветовала Украине, как потратить американский грант - РИА Новости, 23.06.2021

Захарова посоветовала Украине, как потратить американский грант

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале оценила новый проектный грант Госдепартамента США, который, среди прочего, предполагает... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:29

2021-06-23T14:29

2021-06-23T15:57

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале оценила новый проектный грант Госдепартамента США, который, среди прочего, предполагает выделение украинским властям двух с половиной миллионов долларов. В документе отмечается, что эти средства должны пойти на деятельность по "обеспечению критической основы для привлечения виновных к уголовной ответственности" на Украине."Что в первую очередь бросается в глаза, так это то, что грантополучатель должен будет повышать уровень правовой культуры не только на Украине, но и в Южном Судане. Проблемы, с точки зрения американских дипломатов, у Украины и Южного Судана одинаковые", — отметила она.Представитель внешнеполитического ведомства также предположила, что может объединять два этих государства."Дело в том, что и там, и там в прошлом десятилетии прошли законные референдумы, которые в итоге привели к отделению части территории страны?" — написала она.Захарова заявила, что она может без гранта, бесплатно помочь потенциальным претендентам и подсказать, на каких направлениях стоит в первую очередь сосредоточить свои усилия."Во-первых, хочется верить, что хотя бы часть из двух с половиной миллионов долларов США пойдет на расследование обстоятельств трагических событий в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Если благодаря гранту удастся найти и наказать виновных, то такое развитие событий можно будет только поприветствовать", — отметила она.Также будет правильно, если грантополучатели обратят внимание на нарушение прав жителей Донбасса со стороны официального Киева: от обстрелов до гуманитарной блокады, подчеркнула Захарова.Помимо этого она посоветовал им изучить, как на Украине соблюдается свобода слова."Это, напомню, по мнению Киева, когда учиться и говорить по-русски нельзя, а открыто выкрикивать призывающие к геноциду лозунги — можно. Когда можно закрывать телевизионные каналы и убивать журналистов, а пускать российских корреспондентов для профессиональной работы нельзя", — добавила представитель МИД.После переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между противниками переворота с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.За месяц до этого украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.

https://ria.ru/20210622/putin-1738036899.html

https://ria.ru/20210620/ssha-1737801426.html

https://ria.ru/20210615/lovushka-1737091398.html

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россия, мария захарова, совет безопасности оон, одесса, киев, в мире