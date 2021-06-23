https://ria.ru/20210623/granitsa-1738238190.html

Партия Порошенко потребовала закрыть границу с Россией

Партия Порошенко потребовала закрыть границу с Россией - РИА Новости, 23.06.2021

Партия Порошенко потребовала закрыть границу с Россией

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует закрыть границу, а также автомобильное и автобусное сообщение с Россией в связи РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:13

2021-06-23T14:13

2021-06-23T14:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

европейская солидарность

петр порошенко

сергей собянин

москва

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КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует закрыть границу, а также автомобильное и автобусное сообщение с Россией в связи со вспышкой коронавируса в РФ, говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте в среду."Украина оказалась под угрозой новой вспышки эпидемии коронавируса, к которой украинская власть абсолютно не готова. Последние недели в стране-агрессоре бурлит индийский штамм COVID-19, который уже привел к рекордной смертности и переполненным больницам в Москве… Угроза новой волны эпидемии - реальное основание для проведения заседания СНБО. "Европейская Солидарность" требует безотлагательно закрыть границу и, в дополнение к авиа и железнодорожным перевозкам, прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации", - говорится в заявлении.В партии также считают, что все украинцы, которые будут возвращаться из России, должны проходить не только тестирование на коронавирус, но и контролируемую самоизоляцию.Число случаев COVID-19 в РФ за последние сутки выросло на 17 594, до 5 368 513, сообщили журналистам в среду оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве остается очень сложной, в больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей. По его словам, система здравоохранения работает с полной мобилизацией своих возможностей.

https://ria.ru/20210623/shtamm-1738233990.html

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