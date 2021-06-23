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https://ria.ru/20210623/granitsa-1738238190.html
Партия Порошенко потребовала закрыть границу с Россией
Партия Порошенко потребовала закрыть границу с Россией - РИА Новости, 23.06.2021
Партия Порошенко потребовала закрыть границу с Россией
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует закрыть границу, а также автомобильное и автобусное сообщение с Россией в связи РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:13
2021-06-23T14:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
европейская солидарность
петр порошенко
сергей собянин
москва
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КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует закрыть границу, а также автомобильное и автобусное сообщение с Россией в связи со вспышкой коронавируса в РФ, говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте в среду."Украина оказалась под угрозой новой вспышки эпидемии коронавируса, к которой украинская власть абсолютно не готова. Последние недели в стране-агрессоре бурлит индийский штамм COVID-19, который уже привел к рекордной смертности и переполненным больницам в Москве… Угроза новой волны эпидемии - реальное основание для проведения заседания СНБО. "Европейская Солидарность" требует безотлагательно закрыть границу и, в дополнение к авиа и железнодорожным перевозкам, прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации", - говорится в заявлении.В партии также считают, что все украинцы, которые будут возвращаться из России, должны проходить не только тестирование на коронавирус, но и контролируемую самоизоляцию.Число случаев COVID-19 в РФ за последние сутки выросло на 17 594, до 5 368 513, сообщили журналистам в среду оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве остается очень сложной, в больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей. По его словам, система здравоохранения работает с полной мобилизацией своих возможностей.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, европейская солидарность, петр порошенко, сергей собянин, москва, в мире
Партия Порошенко потребовала закрыть границу с Россией
14:13 23.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Партия экс-президента Украины Порошенко потребовала закрыть границу с Россией из-за COVID-19

Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует закрыть границу, а также автомобильное и автобусное сообщение с Россией в связи со вспышкой коронавируса в РФ, говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте в среду.
"Украина оказалась под угрозой новой вспышки эпидемии коронавируса, к которой украинская власть абсолютно не готова. Последние недели в стране-агрессоре бурлит индийский штамм COVID-19, который уже привел к рекордной смертности и переполненным больницам в Москве… Угроза новой волны эпидемии - реальное основание для проведения заседания СНБО. "Европейская Солидарность" требует безотлагательно закрыть границу и, в дополнение к авиа и железнодорожным перевозкам, прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации", - говорится в заявлении.
В партии также считают, что все украинцы, которые будут возвращаться из России, должны проходить не только тестирование на коронавирус, но и контролируемую самоизоляцию.
Число случаев COVID-19 в РФ за последние сутки выросло на 17 594, до 5 368 513, сообщили журналистам в среду оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве остается очень сложной, в больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей. По его словам, система здравоохранения работает с полной мобилизацией своих возможностей.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоСергей СобянинМоскваВ мире
 
 
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