Партия Порошенко потребовала закрыть границу с Россией
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму
Партия экс-президента Украины Порошенко потребовала закрыть границу с Россией из-за COVID-19
КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует закрыть границу, а также автомобильное и автобусное сообщение с Россией в связи со вспышкой коронавируса в РФ, говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте в среду.
"Украина оказалась под угрозой новой вспышки эпидемии коронавируса, к которой украинская власть абсолютно не готова. Последние недели в стране-агрессоре бурлит индийский штамм COVID-19, который уже привел к рекордной смертности и переполненным больницам в Москве… Угроза новой волны эпидемии - реальное основание для проведения заседания СНБО. "Европейская Солидарность" требует безотлагательно закрыть границу и, в дополнение к авиа и железнодорожным перевозкам, прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации", - говорится в заявлении.
В партии также считают, что все украинцы, которые будут возвращаться из России, должны проходить не только тестирование на коронавирус, но и контролируемую самоизоляцию.
Число случаев COVID-19 в РФ за последние сутки выросло на 17 594, до 5 368 513, сообщили журналистам в среду оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве остается очень сложной, в больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей. По его словам, система здравоохранения работает с полной мобилизацией своих возможностей.