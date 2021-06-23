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Власти заявили об ажиотажном спросе на запись на вакцинацию на госуслугах

Власти заявили об ажиотажном спросе на запись на вакцинацию на госуслугах - РИА Новости, 23.06.2021

Власти заявили об ажиотажном спросе на запись на вакцинацию на госуслугах

Минцифры РФ отмечает ажиотажный рост спроса на запись на вакцинацию от коронавируса COVID-19 на портале Госуслуг, за последнюю неделю на прививку записалось 200 РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:59

2021-06-23T15:59

2021-06-23T16:05

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

максут шадаев

распространение коронавируса

здоровье - общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минцифры РФ отмечает ажиотажный рост спроса на запись на вакцинацию от коронавируса COVID-19 на портале Госуслуг, за последнюю неделю на прививку записалось 200 тысяч человек, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Очень важный вопрос - по сервису вакцинации. У нас более 1,5 миллиона человек записались за это время в электронном виде на вакцинацию, но последнюю неделю мы видим просто ажиотажный рост спроса. За последнюю неделю у нас 200 тысяч человек записались через портал", - сказал Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства."В три-четыре раза нагрузка выросла, сейчас в день записывается до 40 тысяч человек через портал Госуслуг на вакцинацию", - добавил министр.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, максут шадаев, здоровье - общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество