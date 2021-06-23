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Власти заявили об ажиотажном спросе на запись на вакцинацию на госуслугах
Власти заявили об ажиотажном спросе на запись на вакцинацию на госуслугах - РИА Новости, 23.06.2021
Власти заявили об ажиотажном спросе на запись на вакцинацию на госуслугах
Минцифры РФ отмечает ажиотажный рост спроса на запись на вакцинацию от коронавируса COVID-19 на портале Госуслуг, за последнюю неделю на прививку записалось 200 РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:59
2021-06-23T15:59
2021-06-23T16:05
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
максут шадаев
распространение коронавируса
здоровье - общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минцифры РФ отмечает ажиотажный рост спроса на запись на вакцинацию от коронавируса COVID-19 на портале Госуслуг, за последнюю неделю на прививку записалось 200 тысяч человек, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Очень важный вопрос - по сервису вакцинации. У нас более 1,5 миллиона человек записались за это время в электронном виде на вакцинацию, но последнюю неделю мы видим просто ажиотажный рост спроса. За последнюю неделю у нас 200 тысяч человек записались через портал", - сказал Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства."В три-четыре раза нагрузка выросла, сейчас в день записывается до 40 тысяч человек через портал Госуслуг на вакцинацию", - добавил министр.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, максут шадаев, здоровье - общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество
Власти заявили об ажиотажном спросе на запись на вакцинацию на госуслугах
15:59 23.06.2021 (обновлено: 16:05 23.06.2021)
Минцифры заявило об ажиотажном спросе на запись на вакцинацию от коронавируса на госуслугах