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Гнедич. Модник, изуродованный оспой, автор русской "Илиады"

Гнедич. Модник, изуродованный оспой, автор русской "Илиады" - РИА Новости, 23.06.2021

Гнедич. Модник, изуродованный оспой, автор русской "Илиады"

Дворянский сын из Полтавы, одаренный юноша, отправляется в Москву в университет на философский факультет. Отсутствие денег не дает ему закончить курс и вот он уже в Петербурге в должности помощника библиотекаря. Его стихи, переводы французских пьес и Шекспира обращают на него внимание. Главный труд его жизни — перевод "Илиады" Гомера.

2021-06-23T14:00

2021-06-23T14:00

2021-06-23T16:18

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Гнедич. Модник, изуродованный оспой, автор русской "Илиады" Дворянский сын из Полтавы, одаренный юноша, отправляется в Москву в университет на философский факультет. Отсутствие денег не дает ему закончить курс и вот он уже в Петербурге в должности помощника библиотекаря. Его стихи, переводы французских пьес и Шекспира обращают на него внимание. Главный труд его жизни — перевод "Илиады" Гомера. audio/mpeg

Гнедич. Модник, изуродованный оспой, автор русской "Илиады" Дворянский сын из Полтавы, одаренный юноша, отправляется в Москву в университет на философский факультет. Отсутствие денег не дает ему закончить курс и вот он уже в Петербурге в должности помощника библиотекаря. Его стихи, переводы французских пьес и Шекспира обращают на него внимание. Главный труд его жизни — перевод "Илиады" Гомера. audio/mpeg

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, литература, образование - общество, российская империя, уильям шекспир, санкт-петербург, аудио, россия, а. с. пушкин, виктор ерофеев, подкаст