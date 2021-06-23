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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20210623/gomer-1738050239.html
Гнедич. Модник, изуродованный оспой, автор русской "Илиады"
Гнедич. Модник, изуродованный оспой, автор русской "Илиады" - РИА Новости, 23.06.2021
Гнедич. Модник, изуродованный оспой, автор русской "Илиады"
Дворянский сын из Полтавы, одаренный юноша, отправляется в Москву в университет на философский факультет. Отсутствие денег не дает ему закончить курс и вот он уже в Петербурге в должности помощника библиотекаря. Его стихи, переводы французских пьес и Шекспира обращают на него внимание. Главный труд его жизни — перевод "Илиады" Гомера.
2021-06-23T14:00
2021-06-23T16:18
москва
литература
образование - общество
российская империя
уильям шекспир
санкт-петербург
россия
а. с. пушкин
виктор ерофеев
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Гнедич. Модник, изуродованный оспой, автор русской "Илиады"
Дворянский сын из Полтавы, одаренный юноша, отправляется в Москву в университет на философский факультет. Отсутствие денег не дает ему закончить курс и вот он уже в Петербурге в должности помощника библиотекаря. Его стихи, переводы французских пьес и Шекспира обращают на него внимание. Главный труд его жизни — перевод "Илиады" Гомера.
audio/mpeg
Гнедич. Модник, изуродованный оспой, автор русской "Илиады"
Дворянский сын из Полтавы, одаренный юноша, отправляется в Москву в университет на философский факультет. Отсутствие денег не дает ему закончить курс и вот он уже в Петербурге в должности помощника библиотекаря. Его стихи, переводы французских пьес и Шекспира обращают на него внимание. Главный труд его жизни — перевод "Илиады" Гомера.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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москва, литература, образование - общество, российская империя, уильям шекспир, санкт-петербург, аудио, россия, а. с. пушкин, виктор ерофеев, подкаст

Гнедич. Модник, изуродованный оспой, автор русской "Илиады"

14:00 23.06.2021 (обновлено: 16:18 23.06.2021)
 
Подкаст "Заговор классиков"
Гнедич. Модник, изуродованный оспой, автор русской "Илиады"
14:00
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Дворянский сын из Полтавы, одаренный юноша, отправляется в Москву в университет на философский факультет. Отсутствие денег не дает ему закончить курс и вот он уже в Петербурге в должности помощника библиотекаря. Его стихи, переводы французских пьес и Шекспира обращают на него внимание. Главный труд его жизни — перевод "Илиады" Гомера.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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