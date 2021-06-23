https://ria.ru/20210623/golikova-1738259581.html
Голикова рекомендовала сделать хотя бы одну прививку от COVID-19
Голикова рекомендовала сделать хотя бы одну прививку от COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова рекомендовала сделать хотя бы одну прививку от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россиянам рекомендовано не ограничиваться ПЦР-тестированием при выезде заграницу, а сделать прививку хотя бы одним РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:42
2021-06-23T15:42
2021-06-23T15:42
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россиянам рекомендовано не ограничиваться ПЦР-тестированием при выезде заграницу, а сделать прививку хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса"Мы настоятельно рекомендовали нашим гражданам не ограничиваться ПЦР-тестированием за 72 часа при посещении иностранного государства, а обязательно сделать прививку, хотя бы прививку первым компонентом соответствующей вакцины, которую они выберут для того, чтобы обезопасить себя и обезопасить свою семью", - сказала она на совещании президента с членами правительства в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20210623/golikova-1738253207.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
Голикова рекомендовала сделать хотя бы одну прививку от COVID-19
Голикова рекомендовала россиянам перед выездом заграницу сделать хотя бы одну прививку