https://ria.ru/20210623/golikova-1738251233.html
Голикова назвала регионы с низкими темпами вакцинации от коронавируса
Голикова назвала регионы с низкими темпами вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова назвала регионы с низкими темпами вакцинации от коронавируса
Меньше всего вакцинированных от коронавируса в Республике Дагестан, Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:09
2021-06-23T15:09
2021-06-23T15:31
югра
республика дагестан
татьяна голикова
владимир путин
москва
ульяновская область
московская область (подмосковье)
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Меньше всего вакцинированных от коронавируса в Республике Дагестан, Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Меньше всего вакцинированных в Республике Дагестан, Владимирской области, Ульяновской области, Вологодской области", - сказала Голикова на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.Также она выделила регионы, которые на сегодняшний день являются лидерами по темпу вакцинации на 100 тысяч населения - Сахалинская, Белгородская, Тюменская, Московская области, Чеченская Республика, Ханты-Мансийский округ - Югра и Москва.
https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738252030.html
москва
ульяновская область
московская область (подмосковье)
владимирская область
вологодская область
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Голикова назвала регионы с низкими темпами вакцинации от коронавируса
15:09 23.06.2021 (обновлено: 15:31 23.06.2021)
Голикова назвала регионы с самыми низкими темпами вакцинации от коронавируса