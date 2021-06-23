https://ria.ru/20210623/golikova-1738251233.html

Голикова назвала регионы с низкими темпами вакцинации от коронавируса

Голикова назвала регионы с низкими темпами вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021

Голикова назвала регионы с низкими темпами вакцинации от коронавируса

Меньше всего вакцинированных от коронавируса в Республике Дагестан, Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:09

2021-06-23T15:09

2021-06-23T15:31

югра

республика дагестан

татьяна голикова

владимир путин

москва

ульяновская область

московская область (подмосковье)

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Меньше всего вакцинированных от коронавируса в Республике Дагестан, Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Меньше всего вакцинированных в Республике Дагестан, Владимирской области, Ульяновской области, Вологодской области", - сказала Голикова на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.Также она выделила регионы, которые на сегодняшний день являются лидерами по темпу вакцинации на 100 тысяч населения - Сахалинская, Белгородская, Тюменская, Московская области, Чеченская Республика, Ханты-Мансийский округ - Югра и Москва.

https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738252030.html

москва

ульяновская область

московская область (подмосковье)

владимирская область

вологодская область

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