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Минобрнауки планирует начать учебный год 1 сентября

Минобрнауки планирует начать учебный год 1 сентября - РИА Новости, 23.06.2021

Минобрнауки планирует начать учебный год 1 сентября

Учебный год в вузах планируется начать 1 сентября, окончательное решение будет принято в августе, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:50

2021-06-23T15:50

2021-06-23T16:02

навигатор абитуриента

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

образование - общество

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Учебный год в вузах планируется начать 1 сентября, окончательное решение будет принято в августе, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Предстоящий учебный год во всех вузах страны планируем начать 1 сентября. Вместе с тем окончательное решение о формате начала учебного года будет приниматься с учетом фактически складывающейся эпидемиологической обстановки и мнения специалистов в августе текущего года", - заявил Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20210622/ege-1738075639.html

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навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, образование - общество, общество