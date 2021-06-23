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Минобрнауки планирует начать учебный год 1 сентября
Минобрнауки планирует начать учебный год 1 сентября - РИА Новости, 23.06.2021
Минобрнауки планирует начать учебный год 1 сентября
Учебный год в вузах планируется начать 1 сентября, окончательное решение будет принято в августе, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:50
2021-06-23T15:50
2021-06-23T16:02
навигатор абитуриента
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
образование - общество
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Учебный год в вузах планируется начать 1 сентября, окончательное решение будет принято в августе, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Предстоящий учебный год во всех вузах страны планируем начать 1 сентября. Вместе с тем окончательное решение о формате начала учебного года будет приниматься с учетом фактически складывающейся эпидемиологической обстановки и мнения специалистов в августе текущего года", - заявил Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, образование - общество, общество
Минобрнауки планирует начать учебный год 1 сентября
15:50 23.06.2021 (обновлено: 16:02 23.06.2021)
Минобрнауки планирует начать учебный год 1 сентября