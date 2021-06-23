https://ria.ru/20210623/germaniya-1738214636.html

Большинство немецких компаний в России одобряют "Северный поток — 2"

Большинство немецких компаний в России одобряют "Северный поток — 2" - РИА Новости, 23.06.2021

Большинство немецких компаний в России одобряют "Северный поток — 2"

Большинство немецких компаний в России поддерживают строительство "Северного потока — 2" и практически все они считают, что правительство Германии должно... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:29

2021-06-23T12:29

2021-06-23T12:29

россия

северный поток — 2

германия

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0dd208b50e197975bcd81eef51a7c4d4.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Большинство немецких компаний в России поддерживают строительство "Северного потока — 2" и практически все они считают, что правительство Германии должно обеспечить завершение работ и запуск проекта в эксплуатацию, показало исследование Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП)."Большинство немецких компаний в России поддерживают строительство "Северного потока 2". 60% респондентов заявили, что этот газопровод вносит большой вклад в обеспечение энергоснабжения Европы в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в исследовании.При этом 33% респондентов считают даже, что "Северный поток — 2" незаменим для обеспечения энергоснабжения европейских потребителей. Только 7% опрошенных указали, что в "Северном потоке — 2" нет необходимости в связи с переходом Германии на возобновляемые источники энергии и с учетом "Зеленого пакта для Европы"."Почти все участники опроса (97%) ожидают четкой позиции немецкого правительства по вопросу "Северного потока — 2". По их мнению, Берлину следует отстаивать завершение строительства трубопровода и ввод в его эксплуатацию, несмотря на политическое противодействие со стороны таких стран, как США. Только 3% респондентов заявили, что правительство Германии должно прекратить политическую поддержку проекта", - также показало исследование."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российских судов.

https://ria.ru/20210620/potok-1737795271.html

https://ria.ru/20210616/zelenskiy-1737254329.html

https://ria.ru/20210614/krym-1736946079.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, германия, в мире, экономика