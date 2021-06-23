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Большинство немецких компаний в России одобряют "Северный поток — 2"
Большинство немецких компаний в России одобряют "Северный поток — 2" - РИА Новости, 23.06.2021
Большинство немецких компаний в России одобряют "Северный поток — 2"
Большинство немецких компаний в России поддерживают строительство "Северного потока — 2" и практически все они считают, что правительство Германии должно... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:29
2021-06-23T12:29
россия
северный поток — 2
германия
в мире
экономика
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Большинство немецких компаний в России поддерживают строительство "Северного потока — 2" и практически все они считают, что правительство Германии должно обеспечить завершение работ и запуск проекта в эксплуатацию, показало исследование Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП)."Большинство немецких компаний в России поддерживают строительство "Северного потока 2". 60% респондентов заявили, что этот газопровод вносит большой вклад в обеспечение энергоснабжения Европы в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в исследовании.При этом 33% респондентов считают даже, что "Северный поток — 2" незаменим для обеспечения энергоснабжения европейских потребителей. Только 7% опрошенных указали, что в "Северном потоке — 2" нет необходимости в связи с переходом Германии на возобновляемые источники энергии и с учетом "Зеленого пакта для Европы"."Почти все участники опроса (97%) ожидают четкой позиции немецкого правительства по вопросу "Северного потока — 2". По их мнению, Берлину следует отстаивать завершение строительства трубопровода и ввод в его эксплуатацию, несмотря на политическое противодействие со стороны таких стран, как США. Только 3% респондентов заявили, что правительство Германии должно прекратить политическую поддержку проекта", - также показало исследование."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российских судов.
https://ria.ru/20210620/potok-1737795271.html
https://ria.ru/20210616/zelenskiy-1737254329.html
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60
россия, северный поток — 2, германия, в мире, экономика
Большинство немецких компаний в России одобряют "Северный поток — 2"
12:29 23.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк

В Германии заявили, что большинство немецких компаний в России одобряют "Северный поток — 2"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Большинство немецких компаний в России поддерживают строительство "Северного потока — 2" и практически все они считают, что правительство Германии должно обеспечить завершение работ и запуск проекта в эксплуатацию, показало исследование Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).
"Большинство немецких компаний в России поддерживают строительство "Северного потока 2". 60% респондентов заявили, что этот газопровод вносит большой вклад в обеспечение энергоснабжения Европы в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в исследовании.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 16:50
США анонсировали новые санкции против "Северного потока — 2"
При этом 33% респондентов считают даже, что "Северный поток — 2" незаменим для обеспечения энергоснабжения европейских потребителей. Только 7% опрошенных указали, что в "Северном потоке — 2" нет необходимости в связи с переходом Германии на возобновляемые источники энергии и с учетом "Зеленого пакта для Европы".
"Почти все участники опроса (97%) ожидают четкой позиции немецкого правительства по вопросу "Северного потока — 2". По их мнению, Берлину следует отстаивать завершение строительства трубопровода и ввод в его эксплуатацию, несмотря на политическое противодействие со стороны таких стран, как США. Только 3% респондентов заявили, что правительство Германии должно прекратить политическую поддержку проекта", - также показало исследование.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 16:28
Зеленский выдвинул России и Европе ультиматум по "Северному потоку — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российских судов.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 14:41
Кулеба потребовал обменять "Северный поток — 2" на Крым
 
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