https://ria.ru/20210623/germaniya-1738203768.html

Большинство немецких компаний выступили за отмену санкций против России

Большинство немецких компаний выступили за отмену санкций против России - РИА Новости, 23.06.2021

Большинство немецких компаний выступили за отмену санкций против России

Российско-германская внешнеторговая палата выяснила, как немецкие предприниматели оценивают перспективы бизнеса в России. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:35

2021-06-23T11:35

2021-06-23T12:32

россия

инвестиции

германия

в мире

экономика

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российско-германская внешнеторговая палата выяснила, как немецкие предприниматели оценивают перспективы бизнеса в России.Опрос среди представителей 109 компаний (с суммарным оборотом более 13 миллиардов евро и штатом местных отделений более 60 тысяч человек) показал, что большинство из них — 89% — хотят отмены санкций. При этом 58% респондентов выступили за поэтапное (в прошлом году – 51%), а 31% – за незамедлительное снятие ограничений (42%).Одну из мишеней западных санкций — проект "Северный поток — 2" — поддерживает большинство опрошенных предприятий. Так. 41% участников исследования считают его важным для энергоснабжения Европы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а 29% — и вовсе назаменимым. Лишь 15% респондентов заявили, что этот газопровод не нужен. Президент ВТП Райнер Зеле санкции раскритиковал.Российско-германская внешнеторговая палата — экономическое и лоббистское объединение, представляет интересы немецких бизнесменов по поручению правительства ФРГ. Исследование ВТП также прояснило планы предпринимателей на ближайшее время.Выяснилось, что почти половина немецких компаний, работающих в России планируют инвестировать в страну в ближайшие 12 месяцев, общий объем планируемых вложений оценили в 840 миллионов евро."С учетом того, что в России действует в общей сложности 3971 немецкая компания, общий объем планируемых инвестиций может достигать нескольких миллиардов", — говорится в исследовании.При этом аналогичный опрос от лета 2020 года показывал, что среди всех компаний-членов ВТП, вкладывать в Россию готовы были менее трети.Сейчас немецкий бизнес интересуют проекты на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Далее в приоритетах следуют Калужская область, Краснодарский край, Свердловская и Липецкая области.Большинство опрошенных компаний выразили мнение, что во втором полугодии 2021 года экономическая ситуация в России улучшится. При этом 54% заявили, что ожидают небольших подвижек в лучшую сторону, 21% респондентов ожидают стагнации, тогда как 12% считают, что изменения будут негативными.Кроме того, 51% немецких компаний планируют вскоре увеличить численность российского представительства. Год назад таких было лишь 13%. Сокращения готовят три процента предприятий.

https://ria.ru/20210602/posol-1735280339.html

https://ria.ru/20210609/germaniya-1736313463.html

https://ria.ru/20210623/voyna-1738172375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, инвестиции, германия, в мире, экономика