https://ria.ru/20210623/germaniya-1738203768.html
Большинство немецких компаний выступили за отмену санкций против России
Большинство немецких компаний выступили за отмену санкций против России - РИА Новости, 23.06.2021
Большинство немецких компаний выступили за отмену санкций против России
Российско-германская внешнеторговая палата выяснила, как немецкие предприниматели оценивают перспективы бизнеса в России. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:35
2021-06-23T11:35
2021-06-23T12:32
россия
инвестиции
германия
в мире
экономика
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российско-германская внешнеторговая палата выяснила, как немецкие предприниматели оценивают перспективы бизнеса в России.Опрос среди представителей 109 компаний (с суммарным оборотом более 13 миллиардов евро и штатом местных отделений более 60 тысяч человек) показал, что большинство из них — 89% — хотят отмены санкций. При этом 58% респондентов выступили за поэтапное (в прошлом году – 51%), а 31% – за незамедлительное снятие ограничений (42%).Одну из мишеней западных санкций — проект "Северный поток — 2" — поддерживает большинство опрошенных предприятий. Так. 41% участников исследования считают его важным для энергоснабжения Европы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а 29% — и вовсе назаменимым. Лишь 15% респондентов заявили, что этот газопровод не нужен. Президент ВТП Райнер Зеле санкции раскритиковал.Российско-германская внешнеторговая палата — экономическое и лоббистское объединение, представляет интересы немецких бизнесменов по поручению правительства ФРГ. Исследование ВТП также прояснило планы предпринимателей на ближайшее время.Выяснилось, что почти половина немецких компаний, работающих в России планируют инвестировать в страну в ближайшие 12 месяцев, общий объем планируемых вложений оценили в 840 миллионов евро."С учетом того, что в России действует в общей сложности 3971 немецкая компания, общий объем планируемых инвестиций может достигать нескольких миллиардов", — говорится в исследовании.При этом аналогичный опрос от лета 2020 года показывал, что среди всех компаний-членов ВТП, вкладывать в Россию готовы были менее трети.Сейчас немецкий бизнес интересуют проекты на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Далее в приоритетах следуют Калужская область, Краснодарский край, Свердловская и Липецкая области.Большинство опрошенных компаний выразили мнение, что во втором полугодии 2021 года экономическая ситуация в России улучшится. При этом 54% заявили, что ожидают небольших подвижек в лучшую сторону, 21% респондентов ожидают стагнации, тогда как 12% считают, что изменения будут негативными.Кроме того, 51% немецких компаний планируют вскоре увеличить численность российского представительства. Год назад таких было лишь 13%. Сокращения готовят три процента предприятий.
https://ria.ru/20210602/posol-1735280339.html
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россия, инвестиции, германия, в мире, экономика
Большинство немецких компаний выступили за отмену санкций против России
11:35 23.06.2021 (обновлено: 12:32 23.06.2021)
Большинство немецких компаний выступили за отмену санкций против России
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Российско-германская внешнеторговая палата выяснила, как немецкие предприниматели оценивают перспективы бизнеса в России
.
Опрос среди представителей 109 компаний (с суммарным оборотом более 13 миллиардов евро и штатом местных отделений более 60 тысяч человек) показал, что большинство из них — 89% — хотят отмены санкций. При этом 58% респондентов выступили за поэтапное (в прошлом году – 51%), а 31% – за незамедлительное снятие ограничений (42%).
Одну из мишеней западных санкций — проект "Северный поток — 2
" — поддерживает большинство опрошенных предприятий. Так. 41% участников исследования считают его важным для энергоснабжения Европы
в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а 29% — и вовсе назаменимым. Лишь 15% респондентов заявили, что этот газопровод не нужен. Президент ВТП Райнер Зеле
санкции раскритиковал.
"Европа не должна позволять США опекать себя в вопросах энергетической политики. Это суверенное право Германии и Европы – самостоятельно определять свою энергетическую политику и решать вопросы надежности поставок и конкурентной безопасности по своему усмотрению", – сказал он.
Российско-германская внешнеторговая палата — экономическое и лоббистское объединение, представляет интересы немецких бизнесменов по поручению правительства ФРГ
. Исследование ВТП также прояснило планы предпринимателей на ближайшее время.
Выяснилось, что почти половина немецких компаний, работающих в России планируют инвестировать в страну в ближайшие 12 месяцев, общий объем планируемых вложений оценили в 840 миллионов евро.
"С учетом того, что в России действует в общей сложности 3971 немецкая компания, общий объем планируемых инвестиций может достигать нескольких миллиардов", — говорится в исследовании.
При этом аналогичный опрос от лета 2020 года показывал, что среди всех компаний-членов ВТП, вкладывать в Россию готовы были менее трети.
Сейчас немецкий бизнес интересуют проекты на территории Москвы
, Московской области
и Санкт-Петербурга
. Далее в приоритетах следуют Калужская область
, Краснодарский край
, Свердловская и Липецкая области
.
Большинство опрошенных компаний выразили мнение, что во втором полугодии 2021 года экономическая ситуация в России улучшится. При этом 54% заявили, что ожидают небольших подвижек в лучшую сторону, 21% респондентов ожидают стагнации, тогда как 12% считают, что изменения будут негативными.
Кроме того, 51% немецких компаний планируют вскоре увеличить численность российского представительства. Год назад таких было лишь 13%. Сокращения готовят три процента предприятий.