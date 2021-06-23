https://ria.ru/20210623/genshtab-1738205825.html

В Генштабе заявили о нарушении британским эсминцем конвенции ООН

В Генштабе заявили о нарушении британским эсминцем конвенции ООН - РИА Новости, 23.06.2021

В Генштабе заявили о нарушении британским эсминцем конвенции ООН

Вооружённый противокорабельными ракетами "Гарпун" эсминец "Дрэгон" Военно-морских сил Великобритании в октябре 2020 года нарушил право мирного прохода через... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:41

2021-06-23T11:41

2021-06-23T11:41

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вооружённый противокорабельными ракетами "Гарпун" эсминец "Дрэгон" Военно-морских сил Великобритании в октябре 2020 года нарушил право мирного прохода через территориальные воды РФ поблизости от Севастополя, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов."Эсминец УРО "Дрэгон" ВМС Великобритании, совершая переход с включенными на излучение радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей, нарушил право мирного прохода через территориальное море Российской Федерации в 22 километрах западнее Севастополя", - сказал Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.По его словам, эпизод произошёл 13 октября прошлого года.Согласно статье 19 конвенции ООН по морскому праву, проход корабля считается мирным, если он не нарушает мир, общественный порядок и безопасность прибрежного государства.В частности, при осуществлении мирного прохода запрещена любая деятельность, связанная с угрозой или применением силы против прибрежного государства, с военными учениями, со сбором любой информации, включая гидрографическую и научную и т.д.

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/yadernoe-1738203226.html

https://ria.ru/20210604/pentagon-1735479744.html

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великобритания

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россия, вмс великобритании, вооруженные силы рф, валерий герасимов, великобритания, севастополь, оон, безопасность, в мире