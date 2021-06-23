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В Генштабе заявили о нарушении британским эсминцем конвенции ООН
В Генштабе заявили о нарушении британским эсминцем конвенции ООН - РИА Новости, 23.06.2021
В Генштабе заявили о нарушении британским эсминцем конвенции ООН
Вооружённый противокорабельными ракетами "Гарпун" эсминец "Дрэгон" Военно-морских сил Великобритании в октябре 2020 года нарушил право мирного прохода через... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:41
2021-06-23T11:41
россия
вмс великобритании
вооруженные силы рф
валерий герасимов
великобритания
севастополь
оон
безопасность
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вооружённый противокорабельными ракетами "Гарпун" эсминец "Дрэгон" Военно-морских сил Великобритании в октябре 2020 года нарушил право мирного прохода через территориальные воды РФ поблизости от Севастополя, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов."Эсминец УРО "Дрэгон" ВМС Великобритании, совершая переход с включенными на излучение радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей, нарушил право мирного прохода через территориальное море Российской Федерации в 22 километрах западнее Севастополя", - сказал Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.По его словам, эпизод произошёл 13 октября прошлого года.Согласно статье 19 конвенции ООН по морскому праву, проход корабля считается мирным, если он не нарушает мир, общественный порядок и безопасность прибрежного государства.В частности, при осуществлении мирного прохода запрещена любая деятельность, связанная с угрозой или применением силы против прибрежного государства, с военными учениями, со сбором любой информации, включая гидрографическую и научную и т.д.
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/yadernoe-1738203226.html
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россия, вмс великобритании, вооруженные силы рф, валерий герасимов, великобритания, севастополь, оон, безопасность, в мире
В Генштабе заявили о нарушении британским эсминцем конвенции ООН
11:41 23.06.2021
 
© Фото : LPhot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминец ВМС США "Портер", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Эсминец ВМС США Портер, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020 - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : LPhot Dan Rosenbaum, HMS Kent

Российский Генштаб заявил, что британский эсминец нарушил конвенцию ООН рядом с Севастополем

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вооружённый противокорабельными ракетами "Гарпун" эсминец "Дрэгон" Военно-морских сил Великобритании в октябре 2020 года нарушил право мирного прохода через территориальные воды РФ поблизости от Севастополя, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Эсминец УРО "Дрэгон" ВМС Великобритании, совершая переход с включенными на излучение радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей, нарушил право мирного прохода через территориальное море Российской Федерации в 22 километрах западнее Севастополя", - сказал Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.
На IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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По его словам, эпизод произошёл 13 октября прошлого года.
"Таким образом, создаются предпосылки возникновения инцидентов, что не способствуют снижению напряженности в военной области", - отметил Герасимов.
Согласно статье 19 конвенции ООН по морскому праву, проход корабля считается мирным, если он не нарушает мир, общественный порядок и безопасность прибрежного государства.
В частности, при осуществлении мирного прохода запрещена любая деятельность, связанная с угрозой или применением силы против прибрежного государства, с военными учениями, со сбором любой информации, включая гидрографическую и научную и т.д.
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РоссияВМС ВеликобританииВооруженные силы РФВалерий ГерасимовВеликобританияСевастопольООНБезопасностьВ мире
 
 
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