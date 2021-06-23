https://ria.ru/20210623/genshtab-1738201704.html

В Генштабе заявили, что спецслужбы ряда стран финансируют терроризм

В Генштабе заявили, что спецслужбы ряда стран финансируют терроризм - РИА Новости, 23.06.2021

В Генштабе заявили, что спецслужбы ряда стран финансируют терроризм

Спецслужбы ряда стран финансируют и вооружают группы международных террористов, заявил на девятой Московской конференции по международной безопасности начальник РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:25

2021-06-23T11:25

2021-06-23T11:39

московская конференция по международной безопасности

россия

вооруженные силы рф

валерий герасимов

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582269201_0:0:2739:1541_1920x0_80_0_0_294238a97cc41e06a49c6b6c866243d9.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Спецслужбы ряда стран финансируют и вооружают группы международных террористов, заявил на девятой Московской конференции по международной безопасности начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.По его словам, на сегодняшний день в Сирии и Ираке террористы "Исламского государства"* (организация запрещена в РФ) в основном разгромлены, но наблюдается транзит террористов с Ближнего Востока в северную Африку и Афганистан."Отмечаем, что ряд неправительственных организаций, а также специальных служб ряда государств участвуют в финансирование и вооружении террористических организаций для достижения своих политических целей", - сказал Герасимов.Он подчеркнул, что, как показывает практика, заигрывание с террористами к хорошему не приводит. "Рано или поздно террористические группировки выходят из под контроля своих кураторов. Достойных отпор террористам можно дать только при тесной международной кооперации", - пояснил он.* Запрещенные в России террористические группировки

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/intsident-1737821026.html

https://ria.ru/20210604/pentagon-1735479744.html

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, россия, вооруженные силы рф, валерий герасимов, сирия, в мире