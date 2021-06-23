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В Генштабе заявили, что спецслужбы ряда стран финансируют терроризм
В Генштабе заявили, что спецслужбы ряда стран финансируют терроризм - РИА Новости, 23.06.2021
В Генштабе заявили, что спецслужбы ряда стран финансируют терроризм
Спецслужбы ряда стран финансируют и вооружают группы международных террористов, заявил на девятой Московской конференции по международной безопасности начальник РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:25
2021-06-23T11:39
московская конференция по международной безопасности
россия
вооруженные силы рф
валерий герасимов
сирия
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Спецслужбы ряда стран финансируют и вооружают группы международных террористов, заявил на девятой Московской конференции по международной безопасности начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.По его словам, на сегодняшний день в Сирии и Ираке террористы "Исламского государства"* (организация запрещена в РФ) в основном разгромлены, но наблюдается транзит террористов с Ближнего Востока в северную Африку и Афганистан."Отмечаем, что ряд неправительственных организаций, а также специальных служб ряда государств участвуют в финансирование и вооружении террористических организаций для достижения своих политических целей", - сказал Герасимов.Он подчеркнул, что, как показывает практика, заигрывание с террористами к хорошему не приводит. "Рано или поздно террористические группировки выходят из под контроля своих кураторов. Достойных отпор террористам можно дать только при тесной международной кооперации", - пояснил он.* Запрещенные в России террористические группировки
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московская конференция по международной безопасности, россия, вооруженные силы рф, валерий герасимов, сирия, в мире
В Генштабе заявили, что спецслужбы ряда стран финансируют терроризм
11:25 23.06.2021 (обновлено: 11:39 23.06.2021)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк

В российском Генштабе заявили, что спецслужбы ряда стран финансируют международный терроризм

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Спецслужбы ряда стран финансируют и вооружают группы международных террористов, заявил на девятой Московской конференции по международной безопасности начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
По его словам, на сегодняшний день в Сирии и Ираке террористы "Исламского государства"* (организация запрещена в РФ) в основном разгромлены, но наблюдается транзит террористов с Ближнего Востока в северную Африку и Афганистан.
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"Отмечаем, что ряд неправительственных организаций, а также специальных служб ряда государств участвуют в финансирование и вооружении террористических организаций для достижения своих политических целей", - сказал Герасимов.
Он подчеркнул, что, как показывает практика, заигрывание с террористами к хорошему не приводит. "Рано или поздно террористические группировки выходят из под контроля своих кураторов. Достойных отпор террористам можно дать только при тесной международной кооперации", - пояснил он.
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Московская конференция по международной безопасностиРоссияВооруженные силы РФВалерий ГерасимовСирияВ мире
 
 
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