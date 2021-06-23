https://ria.ru/20210623/genprokuratura-1738194758.html
Совфед одобрил закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ
Совфед одобрил закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ - РИА Новости, 23.06.2021
Совфед одобрил закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ
Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, наделяющий генпрокуратуру РФ правом представлять интересы России в международных судах и, в частности, в... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:46
2021-06-23T10:46
2021-06-23T11:10
россия
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европейский суд по правам человека
совет европы
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, наделяющий генпрокуратуру РФ правом представлять интересы России в международных судах и, в частности, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).Соответствующие изменения внесены в федеральный закон "О прокуратуре РФ".Предусматривается, что генпрокуратура будет обеспечивать представительство и защиту интересов России в ЕСПЧ. В случае получения уведомления о подаче в ЕСПЧ жалобы против России, она должна незамедлительно информировать об этом заинтересованный федеральный госорган, орган власти субъекта федерации или местного самоуправления. Помимо этого, ведомство должно вести с ними переговоры об урегулировании в досудебном порядке спора и при посредничестве ЕСПЧ заключать с заявителем мировое соглашение.Уточняется, что генпрокуратура РФ может подать в ЕСПЧ от имени России жалобы о нарушении другими государствами - членами Совета Европы положений конвенции о защите прав человека и основных свобод и выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ жалоб, поданных против других европейских стран. Обеспечение представительства и защиты интересов России осуществляется уполномоченным РФ при ЕСПЧ.За генпрокуратурой РФ закрепляются функции по обеспечению представительства и защиты интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах), а также определяется порядок реализации этих функций.В целях обеспечения представительства и защиты интересов России в международных органах и судах генпрокуратура РФ сможет создавать рабочие группы из представителей федеральных госорганов, органов госвласти регионов, местного самоуправления, привлекать (в том числе на договорной основе) российские и иностранные организации, адвокатов, экспертов и других специалистов.
https://ria.ru/20210301/espch-1599470651.html
https://ria.ru/20210405/moskalkova-1604336139.html
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россия, совет федерации рф, европейский суд по правам человека, совет европы
Совфед одобрил закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ
10:46 23.06.2021 (обновлено: 11:10 23.06.2021)
СФ одобрил закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ и других международных судах
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации
одобрил в среду на заседании закон, наделяющий генпрокуратуру РФ правом представлять интересы России
в международных судах и, в частности, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Соответствующие изменения внесены в федеральный закон "О прокуратуре РФ".
Предусматривается, что генпрокуратура будет обеспечивать представительство и защиту интересов России в ЕСПЧ. В случае получения уведомления о подаче в ЕСПЧ жалобы против России, она должна незамедлительно информировать об этом заинтересованный федеральный госорган, орган власти субъекта федерации или местного самоуправления. Помимо этого, ведомство должно вести с ними переговоры об урегулировании в досудебном порядке спора и при посредничестве ЕСПЧ заключать с заявителем мировое соглашение.
Уточняется, что генпрокуратура РФ может подать в ЕСПЧ от имени России жалобы о нарушении другими государствами - членами Совета Европы
положений конвенции о защите прав человека и основных свобод и выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ жалоб, поданных против других европейских стран. Обеспечение представительства и защиты интересов России осуществляется уполномоченным РФ при ЕСПЧ.
За генпрокуратурой РФ закрепляются функции по обеспечению представительства и защиты интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах), а также определяется порядок реализации этих функций.
В целях обеспечения представительства и защиты интересов России в международных органах и судах генпрокуратура РФ сможет создавать рабочие группы из представителей федеральных госорганов, органов госвласти регионов, местного самоуправления, привлекать (в том числе на договорной основе) российские и иностранные организации, адвокатов, экспертов и других специалистов.