https://ria.ru/20210623/genprokuratura-1738194758.html

Совфед одобрил закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ

Совфед одобрил закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ - РИА Новости, 23.06.2021

Совфед одобрил закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ

Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, наделяющий генпрокуратуру РФ правом представлять интересы России в международных судах и, в частности, в... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T10:46

2021-06-23T10:46

2021-06-23T11:10

россия

совет федерации рф

европейский суд по правам человека

совет европы

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, наделяющий генпрокуратуру РФ правом представлять интересы России в международных судах и, в частности, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).Соответствующие изменения внесены в федеральный закон "О прокуратуре РФ".Предусматривается, что генпрокуратура будет обеспечивать представительство и защиту интересов России в ЕСПЧ. В случае получения уведомления о подаче в ЕСПЧ жалобы против России, она должна незамедлительно информировать об этом заинтересованный федеральный госорган, орган власти субъекта федерации или местного самоуправления. Помимо этого, ведомство должно вести с ними переговоры об урегулировании в досудебном порядке спора и при посредничестве ЕСПЧ заключать с заявителем мировое соглашение.Уточняется, что генпрокуратура РФ может подать в ЕСПЧ от имени России жалобы о нарушении другими государствами - членами Совета Европы положений конвенции о защите прав человека и основных свобод и выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ жалоб, поданных против других европейских стран. Обеспечение представительства и защиты интересов России осуществляется уполномоченным РФ при ЕСПЧ.За генпрокуратурой РФ закрепляются функции по обеспечению представительства и защиты интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах), а также определяется порядок реализации этих функций.В целях обеспечения представительства и защиты интересов России в международных органах и судах генпрокуратура РФ сможет создавать рабочие группы из представителей федеральных госорганов, органов госвласти регионов, местного самоуправления, привлекать (в том числе на договорной основе) российские и иностранные организации, адвокатов, экспертов и других специалистов.

https://ria.ru/20210301/espch-1599470651.html

https://ria.ru/20210405/moskalkova-1604336139.html

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россия, совет федерации рф, европейский суд по правам человека, совет европы