https://ria.ru/20210623/fond-1738218159.html

Путин поздравил Российский фонд мира с юбилеем

Путин поздравил Российский фонд мира с юбилеем - РИА Новости, 23.06.2021

Путин поздравил Российский фонд мира с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил участников заседания, приуроченного к 60-летию создания Российского фонда мира, отметив вклад фонда в продвижение... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:45

2021-06-23T12:45

2021-06-23T12:45

россия

"российский фонд мира"

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников заседания, приуроченного к 60-летию создания Российского фонда мира, отметив вклад фонда в продвижение русского языка и литературы за рубежом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Все эти годы Фонд достойно выполняет высокую миротворческую, благотворительную миссию и по праву пользуется высоким общественным авторитетом и признанием... Особо отмечу весомый вклад Фонда в продвижение русского языка и литературы за рубежом", - говорится в сообщении.Путин в своей телеграмме поздравил участников торжественного заседания с 60-летием создания Российского фонда мира, отметив, что все эти годы Фонд достойно выполняет высокую миротворческую, благотворительную миссию и по праву пользуется высоким общественным авторитетом и признанием."И, конечно, особо отмечу весомый вклад Фонда в продвижение русского языка и литературы за рубежом", - говорится в сообщении.Президент отметил, что отделения Фонда объединяют по всей России деятелей науки и культуры, представителей ветеранских, молодёжных, религиозных, добровольческих организаций. Он также подчеркнул, что Фонд помогает тем, кто нуждается в заботе и поддержке, реализует востребованные просветительские и гуманитарные инициативы, плодотворно взаимодействует с авторитетными международными структурами.

https://ria.ru/20210617/zelenskiy-1737331637.html

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россия, "российский фонд мира", владимир путин, общество