Путин поздравил Российский фонд мира с юбилеем
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления
Путин отметил вклад Российского фонда мира в продвижение русского языка за рубежом
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников заседания, приуроченного к 60-летию создания Российского фонда мира, отметив вклад фонда в продвижение русского языка и литературы за рубежом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Все эти годы Фонд достойно выполняет высокую миротворческую, благотворительную миссию и по праву пользуется высоким общественным авторитетом и признанием... Особо отмечу весомый вклад Фонда в продвижение русского языка и литературы за рубежом", - говорится в сообщении.
Путин в своей телеграмме поздравил участников торжественного заседания с 60-летием создания Российского фонда мира, отметив, что все эти годы Фонд достойно выполняет высокую миротворческую, благотворительную миссию и по праву пользуется высоким общественным авторитетом и признанием.
"И, конечно, особо отмечу весомый вклад Фонда в продвижение русского языка и литературы за рубежом", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что отделения Фонда объединяют по всей России деятелей науки и культуры, представителей ветеранских, молодёжных, религиозных, добровольческих организаций. Он также подчеркнул, что Фонд помогает тем, кто нуждается в заботе и поддержке, реализует востребованные просветительские и гуманитарные инициативы, плодотворно взаимодействует с авторитетными международными структурами.
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